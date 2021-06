El alcalde Canteli confía en la palabra de Barbón sobre La Vega

El alcalde de Oviedo confía en que el presidente del Principado cumpla su palabra sobre La Vega porque, si no, habría confrontación. Es uno de los mensajes de Alfredo Canteli que, acompañado por el primer teniente de alcalde Ignacio Cuesta y arropado por los concejales de PP y Ciudadanos han hecho balance de la mitad de mandato. El regidor ovetense cree que Barbón entiende la capitalidad de Oviedo como demuestra el compromiso de La Vega o las inversiones de los institutos de La Corredoria y La Florida o la ampliación del Bellas Artes. "Oviedo es hoy más capital , me atrevería a decir que ningún otro presidente se ha comprometido públicamente como el presidente hace unas semanas sobre La Vega, es palabra de presidente, palabra que no admite incumplimientos" sentenció Canteli. Preguntado por la actitud que espera de los grupos parlamentarios del PP y Ciudadanos cuando haya que negociar el presupuesto regional de 2022 con Barbón, Canteli espera que sea "positiva".

Canteli afirma que el pacto de gobierno con Ciudadanos es sólido y con un compromiso personal con Ignacio Cuesta que lo defiende vaivenes. El también coordinador de Ciudadanos Asturias coincide en un trabajo de gobierno presidido por la "cohesión". Canteli y Cuesta también coinciden en contrastar su gobierno con el del tripartito que para el alcalde vivía en el sectarismo y para el primer teniente de alcalde supuso la paralización incluso emocional de Oviedo.

De cara a 2022 , Canteli anuncia su intención más bajadas de impuestos. Cita una rebaja para vehículos eléctricos en la viñeta y la ORA. Y sobre San Mateo, cree que hay que terminar con los "privilegios" de ciertos chiringuitos para primar a los que dan empleo y pagan impuestos al levantar la persiana de sus negocios a diario. Ante la "amenaza de movilizaciones" confía en que no sean con "violencia porque si demostrarán no solo que han usurpado negocio sino que están fuera del futuro de Oviedo".