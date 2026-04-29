La 49ª edición del Festival de la Sidra contará con una nueva quedada nacional de autocaravanas

El Ayuntamiento de Nava y la Asociación Cántabra de Autocaravanas LÁBARO han reafirmado su colaboración para potenciar el turismo sobre ruedas durante la celebración de la 49ª edición del Festival de la Sidra. En una reunión mantenida ayer entre el Concejal de Festejos, Jairo Palacios, y la directiva de la asociación, se ultimaron los detalles de esta "quedada" que cumple ya tres años integrándose cada vez más en la celebración de este Festival, declarado como Fiesta Turística Internacional en el año 1989. Desde la Concejalía de Festejos se ha destacado el excelente comportamiento y el valor que aporta este colectivo al municipio. Jairo Palacios subrayó tres puntos clave:

• Impacto económico directo: Los participantes realizan un gasto constante en el comercio y la hostelería de Nava, aportando voluntariamente sus tickets de compra al final de la estancia para acreditar su consumo en la villa.

• Civismo y respeto: El colectivo destaca por su ejemplaridad en el uso de las áreas habilitadas y el respeto al entorno.

• Dinámica cultural: Los visitantes se integran plenamente en el programa de actividades, convirtiéndose en embajadores de la cultura sidrera y del propio Festival.

Tras el éxito del año pasado, donde 70 autocaravanas estacionaron en las zonas habilitada, las previsiones para este 2026 siguen siendo muy positivas. La asociación ya cuenta con confirmaciones de viajeros procedentes de Barcelona, Madrid, Palencia y otros puntos de la geografía española. "Existe un gran interés por visitar la Villa de la Sidra en sus días grandes. Nava se ha convertido en un destino referente para el autocaravanismo nacional gracias a la hospitalidad de su gente y la singularidad de su festival", señalan desde la directiva de LÁBARO. Con esta iniciativa, Nava sigue apostando por la diversificación turística, atrayendo a un perfil de visitante desestacionalizado y comprometido con el consumo local.