Los menores de 18 años no pagarán la tasa turística municipal en Asturias

Los menores de 18 años no pagarán tasa turística y se abonará hasta cinco noche de alojamiento. Son algunos de los pormenores que la vicepresidenta y consejera de Turismo del Principado de Asturias Gimena Llamedo ha explicado a los empresarios en una reunión con la Mesa de Turismo de Fade, un colectivo contrario a que sus clientes paguen este tributo. Llamedo indica que los menores de edad no tendrán que pagar y el tope de noches por el que se cobrará este nuevo tributo.

Llamedo alega que comunidades como País Vasco o Galicia tienen o tendrán tasa turística. En el caso de Asturias, recordamos, será voluntaria para cada concejo, lo decidirá cada gobierno municipal. La consejera considera conveniente que los visitantes asuman que hay que financiar el cuidado del entorno y los servicios públicos que consumen en su destino turístico. "Es un ejercicio de corresponsabilidad", alega.