Licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, fue profesora asociada de Derecho Civil en la Universidad de Oviedo. Su trayectoria profesional la llevó a desarrollar diferentes responsabilidades directivas en la empresa privada. Fue asesora jurídico-laboral en la Sociedad Regional de Reconversión; directora general de Industria en el Gobierno de Pedro de Silva (en una etapa especialmente decisiva para Asturias por los procesos de reconversión industrial, transformación económica y reconstrucción del tejido productivo); y secretaria general del Instituto de Fomento Regional, posteriormente IDEPA.

Desde sus responsabilidades públicas participó activamente en procesos vinculados a la reconversión industrial, la promoción económica, el fortalecimiento empresarial y el desarrollo regional. Fue la primera mujer en ocupar una responsabilidad de ese nivel en el área industrial asturiana, abriendo camino en un ámbito tradicionalmente masculinizado.

Con una clara vocación europeísta y proyección económica, desde el IDEPA fue la responsable de la puesta en marcha de la Euroventanilla, uno de los primeros proyectos europeos de información y apoyo al empresariado asturiano.

Margarita Collado Fernández | Margarita Collado Fernández

Ocupó ocho años la vicepresidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias y participó en la creación de Compromiso Asturias XXI, entidad de la que también fue vicepresidenta.

Ha colaborado activamente con la Fundación Vinjoy, es miembro del Consejo de Comunidades Asturianas y ha mantenido una presencia activa en iniciativas orientadas a fortalecer Asturias desde la sociedad civil, la responsabilidad compartida, la participación ciudadana y el compromiso con las personas más vulnerables.

Forma parte de la Asociación FEDA desde sus inicios, donde ha defendido la igualdad de oportunidades y la presencia activa de las mujeres en la vida profesional, social e institucional.

Fundó y presidió durante años el grupo musical MSCLE, promoviendo conciertos solidarios a favor de entidades sin ánimo de lucro. Participa actualmente en el Coro del Colegio de Abogados de Oviedo y ha mantenido una presencia activa en espacios culturales, musicales y de encuentro cívico.