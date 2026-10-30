Maite Capín, Premio Mujer Asturiana de Onda Cero 2026

LEER MÁS Entrevista a Maite Capín

"Hoy me cuesta explicar con palabras lo que siento. Ser candidata a Mujer Asturiana del Año, y estar ahí junto a tantas mujeres valiosas, trabajadoras y con historias increíbles, ya significa muchísimo para mí. Porque hubo un momento de mi vida en el que llegué a pensar que no aportaba nada. Que lo que hacía no era importante. Que quizá mi trabajo, mis luchas, mis ganas de crear, de ayudar y de seguir adelante no servían para tanto. Y hoy la vida me está diciendo que sí.

Que cada puntada, cada proyecto, cada persona a la que pude aportar algo, cada vez que me caí y volví a levantarme… sí ha valido para algo. No sé qué pasará después. Pero hoy quiero quedarme con esto. Con la emoción, con el orgullo y, sobre todo, con el agradecimiento. Porque aquella mujer que alguna vez pensó que no aportaba nada hoy está aquí, entre mujeres maravillosas, como candidata. Y eso para mí ya significa muchísimo.

Gracias por presentar la candidatura ni en mis sueños podría imaginar que me quisierais así y a todas las personas que han creído en mí, incluso en momentos en los que yo no creía.. Gracias a #AnaFierro por hacer que mi historia sea preciosa".

El jurado ha acordado por unanimidad concederle a Maite Capín González el Premio Mujer Asturiana de Onda Cero 2026. Trabajó de extra en ‘Juego de Tronos’ y en ‘La Casa del Dragón’. Limpió escaleras, siendo niña dejó su casa para ayudar en la economía familiar, y aguantó veinte años de malos tratos. Un día rompió con todo y decidió empezar de cero. Y lo ha hecho. Gracias a la gran pantalla, el hilo y la aguja, y sus ganas de vivir intensamente.

Maite Capín González | Maite Capín González

Diseñadora de vestuario en series españolas e internacionales asegura que para ella “la costura es una terapia”. Tiene en Oviedo un taller con medio centenar de alumnas para las que ese espacio es una “terapia de grupo”. Diseña vestuario, gestiona castings para series y películas, y se apunta a todo lo que le propongan para ayudar a otros.

Maite ha llevado la esencia de la tradición textil asturiana a importantes producciones. Su trabajo destaca por una metodología minuciosa que incluye: estudio histórico, proyección de raíces, vinculación con el patrimonio y compromiso con el futuro.

Una de las reproducciones de vestuario de Maite Capín | Maite Capín González

Nació en Ribadesella en 1971. Es hija de Agustín, que falleció siendo ella una cría, y Emi, que se quedó sola con cuatro hijos. “A los 14 me ofrecieron ir a servir a casa del embajador de España en Argelia y allí me fui porque en casa pasaba hambre y además de quitar una boca podía mandar dinero a la familia”. Estuvo tres años en Argelia y volvió a Ribadesella trabajando en lo que se podía.

Es una mujer polifacética a la que no le asusta embarcarse en nuevas aventuras. Convertirse en ‘extra’ de la serie “Juego de Tronos” la ayudó a descubrir que podía y debía aprovechar todas las oportunidades para darle un giro a su vida.

Su lema "luchar es fácil con coraje y una sonrisa" resume una filosofía de vida que convierte la vulnerabilidad en una fortaleza inspiradora para toda la sociedad asturiana.