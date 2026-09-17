Sufrió la violencia machista durante veinte años y convertirse en ‘extra’ de la serie “Juego de Tronos” la ayudó a descubrir que podía y debía aprovechar todas las oportunidades para darle un giro a su vida.

En estos momentos está al frente de un taller de diseño donde, entre otras cosas, hacen reproducciones de vestuarios de películas y series. Para ella, el diseño no fue solo una carrera, sino el ancla que le permitió dejar atrás una dolorosa situación personal. Diseña vestuario, gestiona castings para series y películas, y se apunta a todo lo que le propongan para ayudar a otros.

Una de las reproducciones de vestuario de Maite Capín | Maite Capín González

Su lema "luchar es fácil con coraje y una sonrisa" resume una filosofía de vida que convierte la vulnerabilidad en una fortaleza inspiradora para toda la sociedad asturiana.

Su taller de diseño de Oviedo es considerado por muchos como un santuario de empatía. El espacio de creación en el Centro Comercial Los Prados funciona como un refugio donde el vestuario se entiende como una "segunda piel".

El taller no es solo un centro de producción para gigantes como HBO, Netflix, Disney o Amazon. Es un lugar donde el arte y la escucha se entrelazan para cuidar a las personas, demostrando que el éxito internacional no está reñido con la cercanía y la calidez humana.

Maite ha llevado la esencia de la tradición textil asturiana a importantes producciones. Su trabajo destaca por una metodología minuciosa que incluye: estudio histórico, proyección de raíces, vinculación con el patrimonio y compromiso con el futuro.

Su labor profesional es un referente de sostenibilidad y respeto por el entorno, alejándose de las lógicas del fast fashion: apuesta por la economía circular y los procesos artesanales.

Maite Capín, dice la candidatura presentada, “es el ejemplo de cómo el talento, cuando se une a una resiliencia inquebrantable, puede sanar vidas y elevar el prestigio de toda una región”.