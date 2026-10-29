Jota Mercader (Arde Bogotá): "Si un beso o una caricia en el pelo se traducen en tener más humanidad, creo que parte de las soluciones para que el mundo esté menos crispado está en eso"

Hoy me acompaña un profesor, reciclado y reconvertido en batería de un cuarteto que, en menos de una década, nos ha enseñado que, aunque nuestros pecados nos lleven a liderar el club de la gente sola, siempre podremos celebrar el amor loco en una catedral de neones rojos.

Tras montar el grupo en 2017, y tres álbumes en la mochila, más un disco en medio formato, Antonio García, José Ángel Mercader, Dani Sánchez y Pepe Esteban se han convertido en una de las bandas de música indie, -etiqueta de la industria, no nuestra, todo hay que decirlo-, más codiciadas del momento. Un éxito avalado, sobre el palmarés, con un Premio Ondas además de seis reconocimientos de la academia de la música, entre otros galardones.

Este viernes, en el Gijón Arena, Jota Mercader, y el resto de su banda cartagenera prometen montar una fiesta con todas sus tristezas. Arde Bogotá llega así a Asturias con Hervideros Gira Vibra Mahou, un concierto único, en formato boiler room. Porque, en un presente convulso donde la polarización gana terreno en cada titular, siempre es bueno recordar que, por muy dura que se vuelva la vida, la salvación, como la esperanza, puede estar en algo tan simple como un beso o una caricia en el pelo.