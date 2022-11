Merixell Batet "un potencial y unas iniciativas culturales, realmente sorprendentes".

La Pdta. Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, (PSOE) dijo sentirse en “el centro del mundo” en Vegadeo, principio y fin de Asturias, con motivo de esta celebración. Comentó que han visto “un potencial y unas iniciativas culturales, realmente sorprendentes” y la suerte de tener un “proyecto educativo y con una vocación de generar ciudadanía, de acercar la cultura a cualquier rincón del mundo, y eso es muy importante”. Agradeciendo a las personas que lo respaldan, alcaldes, profesores y al coordinador del proyecto “ojalá hubiera más iniciativas de este tipo, y al final esto genera mucha comunidad y crea país”.

Sofía Hernanz y Gloria Elizo en Vegadeo. | Luarca

La secretaria segunda del Congreso, Sofía Hernanz, (PSOE) dijo que estaban “entusiasmados con el lugar” calificando de “maravilloso” el enclave, pero más lo es la experiencia que conocieron del Foro Comunicación “nos ha dejado absolutamente encandiladas”. Lleva la experiencia para intentar trasladarla a los territorios.

Por su parte, Gloria Elizo, tercera Vicepresidenta del Congreso (Podemos) no dudó en señalar que “experiencias como la de hoy son fundamentales, cierta cercanía, permeabilidad con la sociedad civil y en la que podamos transmitir esas cuestiones que son no solamente importantes ahora, si no son importantes de cara al futuro, no, a la construcción de una ciudad democrática, más libre y poderosa”. Abogo por transmitir a la sociedad una imagen de “solvencia, de competencia y de gestión” y que deben de estar a la altura de la representación que ostentan, ante ese cierto distanciamiento de los políticos con la sociedad. "Tenemos que contar las cosas como son, tenemos que reconocer los errores cuando los cometemos aceptar nuestras responsabilidades, y desde luego abandonar convertir la política en una mera disputa electoral”.

César Álvarez y Mercedes Martínez. | Luarca

Por su parte, la Directora del IES de Vegadeo, Mercedes Martínez, señala que el Foro “ha sido una fuente de oportunidades para el alumnado” que han disfrutado “de una serie de actividades desde el ámbito literario y de distintos proyectos y distintas pequeñas parcelas”. Sin olvidar la participación del alumnado “a través de ese pequeño proyecto que se llama Foro en la Nube. Y bueno, después desde el Departamento de Lengua Castellana, que es el que de alguna manera capitanea el proyecto, se involucra el resto de los departamentos del centro, entonces las oportunidades para los alumnos son incuestionables”.

Terminó realizando una petición sobre la formación adaptada al entorno y a la demanda empresarial. “Lo ideal sería que existiera una comarca de Formación Profesional conectada, coordinada, y que diera respuesta eficaz y real a la demanda de la empresa”.

El Alcalde de Vegadeo, César Álvarez, tiene claro que el papel que juega el Foro no es solamente para los alumnos, sino también “de la sociedad. Si algo tenemos que pensar es que estamos formando a las futuras generaciones, a las que tienen que tomar, dentro de poco, decisiones. Y que menos que apostar por la educación en calidad”. De ahí que tienen la “responsabilidad de los que estamos ahora tomando la decisión tanto en los institutos como en los ayuntamientos” aportar ese grano de arena.

Pedro Cardona | Luarca

El Comandante Director de la Escuela Naval Militar de Marín, Pedro Cardona, no dudó en señalar que, ante el ofrecimiento de la participación en el Foro, con la visita de alumnos al Centro de Formación.

“Solo había una respuesta posible, y era por supuesto que colaborar con ellos por varios motivos; El primero, es porque la Armada Española trabaja por y para la ciudadanía. Nosotros no hacemos más que servirles y cuando te encuentras con una iniciativa que lo que pretende también es trabajar con la ciudadanía es ayudarles lógicamente. Nuestra respuesta tiene que ser afirmativa”.

Preguntado de cómo se vive esta situación bélica en Europa desde la Armada Española, no dudó en señalar “pues se vive igual que la vive, yo creo el resto de la sociedad, con preocupación, con mucha preocupación. Esto no es más que una muestra muy clara de algo que yo creo que ahora mismo ya la gente sí que es consciente, es que la seguridad, no es algo que venga dado de por sí, la seguridad es algo en lo que hay que trabajar, en lo que hay que invertir, porque hay que preocuparse de manera continua y continuada en el tiempo. Y eso es un poco el trabajo de las Fuerzas Armadas en general, y en concreto de la Armada, que estamos permanente trabajando para esa seguridad”.

Carlos San Martín | Luarca

El director del Aeropuerto de Asturias, Carlos San Martín, dejo constancia del buen momento que vive el velódromo batiendo récords de visitantes y vuelos.

“Hemos cerrado el mejor verano de la historia del aeropuerto, agosto fue el mayor registro de tráfico mensual de pasajeros de toda nuestra historia”. También reseñó la apertura de la temporada de vuelos de invierno “que supone también la mejor temporada de invierno de vuelos de nuestra historia, estamos hablando que las cinco compañías que van a operar de manera regular con nosotros programan más de 865.000 asientos, billetes vendidos, lo cual es un 38% más en la misma temporada del año 2019”.

Sobre las posibilidades de conectividad de este invierno “son también las mayores de nuestra historia, 20 destinos en total, 20 conexiones directas” 8 de ellas internacionales “que era un poco lo que teníamos como asignatura pendiente de mejorar en el aeropuerto, nuestra conectividad directa internacional”.

Tiene claro que el “destino” Asturias, se está convirtiendo en un reclamo en el que las compañías aéreas se dan cuenta de ahí que haya esa amplia oferta de vuelos, ya no solo turísticamente hablando, también como nicho de oportunidades de negocio. Dijo que tienen hoy por hoy infraestructura “suficiente” para acoger todo ese movimiento a “medio corto plazo”, que es atendido por unas 550 personas.

Francisco Javier Vinjoy | Luarca

El alcalde de Castropol, Francisco Javier Vinjoy, dijo que las actividades del Foro cada vez son “más increíbles, con actividades siempre muy importantes y con personalidades muy significativas de la vida. En el día de hoy, vida política, o de la vida científica, de la Universidad, etc. Para nuestros municipios, para Castropol, es muy valioso”.

Siente orgullo por esa colaboración que se brinda desde Castropol y que seguirá comprometiendo por la causa que redunda en el futuro del país y de la comarca.

Emilio Álvarez. | Luarca

Emilio Álvarez, Profesor de la Facultad de Formación y Profesorado en la educación de la Uni. de Oviedo, que dirigió la tesis doctoral de Luis Felipe Fernández, no dudó en señalar que “ha sido un éxito total, a nivel académico, porque se ha conseguido integrar las propuestas que desarrolló el Doctor Luis Felipe, en estas cuestiones, por los diferentes ámbitos políticos, social, administrativo y empresarial. Y ha sido una integración que se ha hecho en una zona rural, y supone grado de reconocimiento para todos estos tipos de áreas geográficas, y va a tener una gran proyección tanto a nivel nacional como internacional”.

El Coordinador del Foro, Luis Felipe, dijo sobre el evento que se clausura, que ha sido “todo muy intenso. Hoy es una jornada muy intensa, muy emocionante, porque tenemos aquí la tercera autoridad del Estado, y también por todo lo que hemos vivido en todas las ediciones anteriores. Ahora una exposición que recoge, pues, 14 años de la historia del foro, y creo que es bueno posiblemente la edición más emocional de todas las que hemos vivido hasta ahora, aunque hemos vivido momentos muy emocionantes en todos estos Foros, la verdad”. Realizaron 42 actividades en esta edición que movilizaron unos 800 escolares.

Dolores Escudero | Luarca

La Jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos del Huca, Dolores Escudero, comentó que la distinción que recibirán al igual que la participación en el Foro es “un honor que se haya reconocido el trabajo de la UCI durante la pandemia, y bueno, es un placer estar aquí con todos ustedes y recibir el este reconocimiento”.

Recordó que el último recurso del paciente es ingresar en ese departamento que tiene una “tecnología muy sofisticada” que es atendida por más de 150 personas, en pandemia se superó con creces y que antes de esa problemática sanitaria tenian 32 camas, y en la pandemia en su punto más álgido llegaron a los 92 pacientes. "Esto es el equivalente a un hospital pequeño comarcal". Ahora disponen de 44 camas en la UCI polivalente y 32 médicos “no tenemos problemas de especialistas de momento”.

Ignacio Villaverde | Luarca

Cerro el programa el Rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, que está encantado de que “se copie” el modelo del Foro “promuevo que se compite, creo que es una iniciativa fantástica y de éxito probado y que estaría muy bien que contagiase a otros muchos municipios”.

Sobre el Polo de Innovación, Investigación y formación de Navia, se reafirma en que “es una gran iniciativa” y que les servirá para estar más presentes en la comarca.

Se reafirmó en que no ampliarán el número de plazas sanitarias en Asturias, que abogan por ofrecer “la calidad” a la cantidad. Que no supondría su incorporación en el mejor de los casos hasta casi una década.

“lo que no vamos a renunciar bajo ningún concepto, es a menguar la enorme calidad que tiene nuestros egresados en Ciencias de la Salud, y que eso está directamente relacionado con nuestra capacidad de nuestra infraestructura. Pero nuestro objetivo fundamental es que, lo que necesita la sociedad, son buenos profesionales de las Ciencias de la Salud, y la Uni. de Oviedo forma a grandísimos profesionales en esa área, y a eso no vamos a renunciar”.

Todo ello llevaría parejas infraestructuras y profesorado “que ahora mismo no disponemos”. Ante los recortes debido a los gastos energéticos para nada significa una reducción en la investigación e inversión, “no es un análisis correcto” que tuvieron que hacer un reajuste de partidas.

Sobre sí está preparada la Uni. para la eficiencia energética comentó que “lo vamos haciendo” dejando palpable el compendio de infraestructuras hasta 22 y de cierta complejidad. “Lleva tiempo trabajando en precisamente ser cada día más sostenible, y en particular más sostenible en lo energético, y es lo que nos permitirá atravesar lo que ahora mismo, es cuestión puramente coyuntural, es un mal año energético, pero esperamos que a partir del 23 esto mejore”.

Las medidas contemplarán cierres puntuales, afectarán horarios, y la no autorización de actividades durante los fines de semana. Las medidas de ahorro no supondrán la perdida de las sedes de la EBAU del Occidente (Tapia-Luarca) ni de ninguna otra del Principado.

“Nosotros tenemos un compromiso claro en que ninguna medida de ahorro va a afectar de ninguna manera, ni a la calidad de nuestra docencia, ni a la calidad de nuestra investigación”.