Manuela Ena: “Queremos que sea un espacio cercano, real y útil para la comunidad”,

La iniciativa surge como evolución del centro de interés BiblioSalud, creado en 2019 en colaboración con el Plan de Salud del Ayuntamiento de Castropol y el Centro de Salud local.

“Es una apuesta innovadora y comunitaria”, explicó Manuela Ena, responsable de la biblioteca y conductora del programa. “Queremos hablar de lo que realmente importa: la salud en zonas rurales, entendida no solo como ausencia de enfermedad, sino como relaciones, entorno, alimentación, emociones y cuidados compartidos. La biblioteca es un activo de salud reconocido por la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias”.

El podcast, disponible ya en Spotify, tendrá una duración aproximada de 20 a 25 minutos y se publicará una vez al mes. El episodio piloto, presentado hoy, cuenta con la participación del doctor Carreira, del Hospital de Jarrio y con responsabilidades en la Consejería de Salud. El equipo lo completan Belén Pertierra, técnica del Plan de Salud, y la periodista Andrea Arruñada, encargada de la producción técnica, además de Ena.

Cada entrega incluirá “píldoras sonoras” con testimonios y experiencias de vecinos y visitantes, abordando temas como bienestar, alimentación, hábitos saludables y planteamientos de vida. “Queremos que sea un espacio cercano, real y útil para la comunidad”, subrayó Ena.

El segundo episodio, previsto para enero, incorporará además una mirada histórica sobre la relación entre salud y biblioteca en Castropol, desde la época de la Biblioteca Popular Circulante, cuando la tuberculosis marcaba la agenda sanitaria.

“Animamos a todo el mundo a escucharlo en Spotify y seguir nuestras redes sociales”, concluyó Ena. “Es un proyecto que pretende llegar a quienes creen que la salud también se construye desde la cultura y la comunidad”.