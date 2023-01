Más de Uno Luarca 25/01/2023

Gil, primeramente, dijo que no existe “ningún problema“para reunirse con CCOO tras la denuncia que llevan casi dos meses esperando para un encuentro con los responsables municipales de cara a abordar esa petición.

Sobre la misma, comentó que “es una petición que hay que desarrollar, no, es decir, pido dos niveles y se instauran en el Ayuntamiento las retribuciones de los trabajadores sin más”.

Matiza que el Estatuto Básico del Empleado Público menciona que se podrá instaurar la carrera profesional “cosa que nos parece bien. Pero que no es una imposición, sino que se podrá, es decir, que es a elección de las Administraciones Públicas”. A ese punto añade que “hay que desarrollarlo, no es llegar y decir venga, lo aprobamos en una mesa de negociación y aquí se acabó el tema, no. Hay que desarrollar cómo se hace”.

Al llevar pareja una formación para obtener una mayor profesionalización en cada puesto de trabajo, con sus cursos, puntuaciones, horas de impartición y más cosas, que llevan su tiempo, es partidaria de incluir este asunto en la negociación del convenio colectivo de los trabajadores.

A eso añade que “no es el momento idóneo, a cinco meses tenemos unas elecciones, es una decisión que va a vincular al Ayto. para el resto de la vida, y el que tiene que tomar la decisión es el que salga en mayo”.

Termino afirmando que de continuar ellos al frente del Ayto. todas aquellas negociaciones que inicien tendrán su continuidad en la futura legislatura.

PP-Valdés denuncia paralización de la obra de reforma del Cine Goya. | Cedida

El PP-Valdés denuncia la paralización de las obras de acondicionamiento del cine Goya, desde comienzos de diciembre, cuando deberían de haberse finalizado en noviembre pasado y acumulan 3 meses de retraso.

El portavoz, Carlos López, sospecha que en el trasfondo está el incremento de los materiales y que la empresa Sardalla Española, S. A. – Coto Estudios y Construcciones, S.L. con un plazo de ejecución de 1 año, tras haber entrado en vigor el contrato el noviembre del año 2021 “paro voluntariamente” con el consentimiento del Ayto. cuando solamente lleva empleados más de 50.000 € sobre un presupuesto de 1,3.

“Llevamos aproximadamente ahora dos meses sin que haya trabajos en esta obra”. Recordando que tenía que estar terminada a finales del año 2022 “y prácticamente se han ejecutado obras por valor de 50.000 euros respecto a los 1,3 millones que se había presupuestado la reforma del actual del cine Goya, la enésima reforma del actual cine Goya para darle un uso”.

López, culpa al regidor de “marear la perdiz” a los vecinos tratando de engañarlos cuando la realidad del problema es otro “no se está diciendo la verdad, que no es otra, que los precios por los que salió la obra hoy en día no son asumibles por parte de la empresa. Esa es la verdad, que al final los valdesanos, le emplazo Sr. Martínez, a que pasen unos meses y lo van a ver, acabarán pagando un nuevo sobre coste por la finalización de las obras”.

También lamenta la falta de capacidad de operatividad municipal para poder hacer frente a las fanas producidas por las últimas lluvias. Denuncia que hay maquinaria municipal averiada, obsoleta, y que el almacén de obras “está desmantelado”. Todo ello deriva a tener que recurrir a empresas privadas para limpiar la nieve de las carreteras, algo que calificó de “inédito en las últimas décadas en el ámbito municipal de Valdés”. Trabajos que recuerda hacían los operarios municipales con mayor efectividad y rapidez.

El resto de la info. a modo de titulares.

Ayto. Valdés, partidario de incluir la solicitud de carrera profesional horizontal dentro de la negociación del convenio laboral y que sea la próxima corporación. El nuevo marco de personal estatutario del SESPA contempla 79 puestos de incremento en el Área I. El exalcalde de Valdés, Simón Guardado, una exedil y tres trabajadoras sociales al banquillo acusados de delito contra la integridad moral. Cultura convoca ayudas para proyectos culturales singulares en el ámbito rural con 250.000 €. El PP-Valdés denuncia la paralización de las obras del cine Goya y advierte de sobre costes.

Pdte. Ceder Navia-Porcia satisfecho por la inclusión de la Gran Senda del Navia en el programa Camino Natural. Cudillero pierde dos concejales para la próxima legislatura quedará con 11 debido al descenso de la población. El Ayto. de El Franco aprueba el Plan Especial del parque eólico Viento de Sellía. Ayto. Valdés abre investigación para determinar bienes y derechos del terreno de la escuela de Silvamayor. La escritora Cristina Cassar centrará el IX Encuentro italoespañol de clubes de lectura de Castropol. Pdte. Coto de Caza de Valdés destaca el equilibrio entre los intereses de los ganaderos y el de los cazadores.

Un poema del boales Quique de Roxios formará parte del homenaje a Kontxa Murgia, en Oiartzun, Gipuzkoa. La consejera de Presidencia, Rita Camblor visitó las obras de mejora de la travesía de Prendones en La Caridad que supuso inversión de 230.123 €. Ayto. Coaña ya dispone del presupuesto municipal en 2,8 millones. Los barcos de chicarro solo pueden capturar 30 kilos a la semana para los de otras artes distintas al arrastre y al cerco. Casa de Aldea La Galea de Vegadeo obtiene un 9,9 en el portal de Booking en los premios de opiniones de los viajeros. Los carnavales de Tapia repartirán 3.000 € en premios

Alcaldesa Lorenzana orgullosa que un joven del concejo esté preseleccionado para elegir la voz de Eurovisión de República de San Marino. Más de 300 alumnos de Ribadeo participarán en los talleres de educación sexual. Ayto. Villayón anima a participar a los vecinos en la marcha Galban del 12 F. Acisa-Ribadeo y Gasóleos Abelleira ponen en marcha campaña descuento 0,10 €/l. Esta tarde se celebrará un taller de cocina infantil en Grandas de Salime. Ayto. Ribadeo dotará de un espacio cubierto al club de atletismo local con una inversión de 12.000 €.