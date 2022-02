Más de uno Luarca 28/02/2022

La demanda de esta movilidad no solamente la ciñen a los propios alumnos que son muchos, asegura la portavoz Mª Josefa Martínez, y que en los próximos años serán más. Si no que también la hacen extensiva a las personas que no disponen de medios de locomoción en la zona rural y que les pueda servir para desplazarse.

Denuncian el “silencio” por parte de la Consejería de Educación, a la vez que recuerdan que todos los grupos políticos parlamentarios les respaldan en la causa. La recogida de firmas será el primer paso, no descartando incluso llegar hasta Madrid con la reivindicación. Antes de terminar el curso habrá una gran huelga estudiantil en toda la comarca desde 3 de ESO.

Pescados Rubén Burela FS tetracampeonas de la supercopa de España "hacen historia". | Cedida

El concejal de Deportes de Burela, Ramiro Fernández Rey, felicita al Burela Pescados Rubén FSF por ganar la Supercopa de España tras imponerse 2-1 a Futsi Atlético Navalcarnero en el Palacio Municipal de Deportes de Jerez de la Frontera. Es la tercera que consiguen “están haciendo historia en el fútbol sala mundial, consiguiendo títulos”.

Fernández, destaca el trabajo realizado por el equipo y por el club tras la consecución de once títulos consecutivos y califica “de muy importante la promoción nacional e internacional que el Burela FSF realiza del concejo”. Relato que son una garantía de éxito, y en nombre de toda la Corporación expresa la felicitación al club especialmente por “el gran trabajo que está haciendo, y a la afición que tanto apoya al equipo”.

Termina señalando que están de enhorabuena, contentos y orgullosos “esperemos que siga esta generación de jugadoras que van a ser inolvidables, están haciendo historia en el fútbol sala mundial, consiguiendo títulos y trayéndonos estas alegrías al pueblo de Burela”.

Hace un año de la movilización en defesna de la sanidad en Jarrio. | Luarca

Hoy se cumple un año de la gran movilización promovida por “Todos somos Jarrio” concentrando centenares de coches en la confluencia del hospital de Jarrio para demandar personal sanitario “pedir perdón por esa ilusión que se ha forjado, y ver que ahora las cosas son como son. A veces las cosas no salen como uno quiere”

La presidenta de la plataforma “Todos somos Jarrio”, Mar Villanueva, explicaba a las puertas del hospital que la intención de la movilización es poner de manifiesto las carencias en materia de personal sanitario en Jarrio. Se reivindicaba que se dote el hospital del personal médico necesario para que se pueda prestar la atención debida a los usuarios de la comarca.

Una caravana de centenares de vehículos que salieron de todas las partes de la comarca se reunieron en las inmediaciones del centro sanitario reclamado una sanidad “pública, digna y de calidad”.

Un año después el colectivo que se constituyo en asociación está a punto de disolverse por las discrepancias internas de algunos de sus integrantes. La socia fundadora, Mª Josefa Martínez, dijo hoy que “es una pena muy grande, la verdad, porque es un movimiento que hacía falta en defensa del hospital”. Sin entrar en la polémica al no pronunciarse sobre las cuitas internas, espera que alguien pueda coger las riendas para dar continuidad a la defensa de la lucha de la sanidad, que opina repercute a su vez en el trabajo y en que la comarca “siga viva”.

Termino agradeciendo a toda la ciudadanía que se ha volcado al cien por cien, y que ha estado ahí en lo que pedían “una colaboración absoluta, y pedir perdón por esa ilusión que se ha forjado, y ver que ahora las cosas son como son. A veces las cosas no salen como uno quiere en principio”.

El resto de la info a modo de titulares:

