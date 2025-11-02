Novedad en el secuestro en Carabanchel: 'Niño Juan' aparece vivo y apalizado

El alunicero Juan María Gordillo Plaza, conocido como el Niño Juan, ha aparecido, vivo y con signos de haber sufrido una paliza, tras ser secuestrado el pasado viernes en el distrito de Carabanchel, en Madrid, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha recibido ninguna denuncia por el secuestro, que ya habría finalizado, según las mismas fuentes.

Los agentes han encontrado uno de los tres vehículos implicados en el secuestro en la autopista AP-41, que une Madrid con Toledo, y en su interior han hallado un extintor vaciado con el objetivo de eliminar huellas y pruebas de este crimen.

Qué se sabe del secuestro

Según las primeras informaciones aportadas por testigos, tres coches de alta gama habrían embestido a otro vehículo, lo habrían tiroteado para, acto seguido, coger a su conductor, introducirlo por la fuerza en uno de los coches y darle a la fuga.

Fueron los testigos presenciales quienes llamaron a la Policía, que acudió rápidamente al lugar de los hechos donde se encontraba abandonado el coche que había sido tiroteado. Numerosos vecinos también grabaron el momento con sus teléfonos móviles, unas imágenes que resultarán muy útiles a los investigadores.

Los investigadores trabajan con la hipótesis de que el origen de este secuestro es alguna venganza o ajuste de cuentas con este delincuente, aunque no se descartan otros motivos.