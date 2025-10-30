Javier García: "Si el planteamiento es razonable y aceptable para la parte social, se podrá llegar a un acuerdo. Pero si no lo es, no dudaremos en movilizarnos".

En declaraciones a Onda Cero, García Zardain reconoció que el escenario actual es “complejo e incierto” y que muchas de las informaciones que circulan generan “preocupación entre los trabajadores”.

“Desde el comité aún no hemos emitido un comunicado porque desconocemos el detalle y el alcance de lo que plantea la empresa”, explicó. Según lo trasladado por la dirección, el objetivo sería implementar un ajuste “no traumático”, abriendo una mesa de negociación para defender los intereses de la plantilla y explorar un posible acuerdo, evitando una confrontación directa.

La primera reunión entre empresa y comité está prevista para el miércoles de la próxima semana, y hasta entonces, García Zardain considera “prematuro especular” sobre cifras o medidas concretas. “Ayer se hablaba de un número de despidos, y me sorprende que un periodista a 300 kilómetros de la fábrica tenga esa información. Hay medios más serios que otros, pero esto está en una fase muy inicial”, señaló.

Sobre la posibilidad de que el ajuste se realice mediante prejubilaciones u otras fórmulas pactadas, el presidente del comité indicó que "como te he dicho, son todo especulaciones, y la empresa nos tiene que detallar cómo pretende implementar estas medidas. Si son aceptables por la parte social, pues llegaremos a algún tipo de acuerdo; y si son inaceptables y las pretensiones de la empresa están por encima de los humildes, entonces iremos a un escenario de confrontación y entraremos en conflicto. Nosotros lo tenemos claro, pero no podemos posicionarnos hasta que la empresa se manifieste y nos indique realmente cuáles son sus rangos y cuáles son sus intenciones".

Respecto al papel de la inteligencia artificial en el proceso, Zardain fue claro: “Es algo que está de moda y vende mucho, pero no conocemos ninguna aplicación concreta que justifique una reducción de plantilla. Las empresas siempre buscan optimizar recursos, pero este año ha sido económicamente malo, y ahora quieren implementar un plan que aún no han detallado”.

También se refirió a la situación de los transportistas, señalando que hay poca información y que la merma en la entrada de madera es preocupante. “Como presidente del comité y sindicalista, siempre estaré del lado de las reivindicaciones de los trabajadores. Queremos que el mundo sea un poco más justo”, concluyó.