José Antonio Barrientos: “La Feria de la Miel es una seña de identidad de Boal”

Desde nuestro set móvil, pasaron diversos invitados que ofrecieron información de primera mano sobre el evento y sobre temas clave del mundo rural:

Inicio el programa el alcalde de Boal, José Antonio Barrientos. Destacó que la feria se ha consolidado como un símbolo del concejo, asociando el nombre de Boal directamente con la miel y con este evento que atrae cada año a miles de visitantes. Además de su valor comercial y cultural, la feria refuerza el sentimiento de comunidad y dinamiza la economía local.

En el ámbito municipal, el alcalde informó que el proyecto del nuevo centro de salud se encuentra en fase de licitación, con el compromiso de iniciar las obras a comienzos de 2026. El edificio, donado por una familia boalesa, será rehabilitado para mejorar la atención sanitaria en el concejo.

También abordó el avance de la fibra óptica, que ya cubre más del 90 % del territorio, facilitando el asentamiento de nuevos pobladores y el desarrollo de iniciativas como la de Denis Nakamura, emprendedora premiada por su proyecto de recuperación de la lana.

Respecto a infraestructuras, Barrientos explicó que las obras de mejora de la carretera AS-12avanzan por tramos. El tramo Boal–Doiras está adjudicado y se espera que las obras comiencen a finales de año, mientras que el tramo Doiras–Gío ha iniciado el proceso de expropiaciones hoy mismo.

Sobre el acceso a la vivienda, reconoció que existe un creciente interés por rehabilitar y alquilar inmuebles en Boal, aunque advirtió que podría convertirse en un reto si la demanda sigue aumentando.

En relación al Ceder Navia-Porcía, el alcalde celebró la aprobación de nuevos proyectos dentro del programa Tique Rural, incluyendo una nueva modalidad de “ticket del asalariado ” para fomentar la contratación en el medio rural. Subrayó que estas medidas buscan revitalizar los concejos más desfavorecidos y atraer población joven con ideas y futuro. “Pues bueno, ya aprobamos 2 asalariados en esta nueva modalidad de incentivar la contratación de personas desempleadas”.

Finalmente, invitó a vecinos y visitantes a disfrutar de la feria, de la miel y de la hospitalidad boalesa: “Que se acerquen a Boal, que verán cómo van a encontrar no solo ese producto, sino muchos otros, actividades para críos y mayores, y seguro que se animarán a repetir”.

César Díaz, este año se han reunido más de 60 expositores, divididos en tres categorías. | Onda Cero Luarca

César Díaz, agente de desarrollo rural y uno de los principales organizadores del evento. Díaz subrayó el alto nivel de fidelidad de los expositores, señal de que las ventas funcionan y que la feria sigue siendo un referente en el sector.

Este año se han reunido más de 60 expositores, divididos en tres categorías:miel (16 puestos, con presencia de productores de Asturias, Galicia, Castilla y León y Portugal), agroalimentación (19 puestos) y artesanía. La demanda supera la capacidad del recinto, lo que obliga a mantener lista de espera, especialmente en el apartado artesanal que son los 28 restantes.

La programación de actividades es extensa y pensada para todos los públicos. Incluye talleres infantiles, espectáculos de magia y circo, música en directo, concursos de carteles y platos elaborados con miel, showcooking con degustación a cargo del chef David Montes, y el pregón por el periodista de TVE Cristóbal Ruitiña, la entrega del premio El Cortín al SEPA por su labor en la protección del medio ambiente.

Díaz animó a la ciudadanía a visitar Boal durante el fin de semana, disfrutar de la feria y de la oferta gastronómica local, destacando que el buen tiempo y el recinto cubierto garantizan una experiencia agradable.

Julio Fdez. El distintivo IGP no solo beneficia al productor, sino que ofrece confianza y trazabilidad al consumidor. | Onda Cero Radio

Julio Fernández, presidente de la Indicación Geográfica Protegida Miel de Asturias, quien compartió una radiografía del momento que vive el sector apícola asturiano.

Fernández alertó de una merma en la producción de entre un 20 y un 25 % respecto al año anterior, debido a factores meteorológicos adversos que han afectado especialmente a las mieles de primavera (eucalipto y costa) y a las de brezo en verano. Esta reducción, explicó, podría traducirse en un ajuste al alza de los precios, aunque desde la IGP se trabaja para que el impacto en el consumidor sea el menor posible.

Otro de los grandes desafíos es la expansión de la avispa asiática, que este año ha causado estragos en zonas costeras y fluviales. El presidente de la IGP destacó la importancia de la colaboración institucional y el papel clave del voluntariado en la eliminación de nidos y el trampeo.

La entrevista también puso en valor el reciente reconocimiento europeo del sello IGP, obtenido en mayo, que garantiza al consumidor que la miel ha sido producida íntegramente en Asturias bajo estrictos controles de calidad. Fernández subrayó que este distintivo no solo beneficia al productor, sino que ofrece confianza y trazabilidad al consumidor.

Finalmente, animó a los jóvenes a emprender en el medio rural, especialmente en la apicultura, pero siempre desde la formación y el asesoramiento. También celebró la concesión del premio El Cortín al SEPA, en reconocimiento a su labor en la protección del medio ambiente y la biodiversidad, fundamentales para la apicultura.

Evaristo García. "Estamos aquí para ayudar y cuidar lo que todos queremos.” | Cedida

Evaristo García Álvarez, jefe de bomberos del noroccidente asturiano, recoge el galardón El Cortin en nombre del equipo del SEPA, reconociendo su labor en la protección del medio natural y la seguridad de las personas. En su intervención destacó el valor del trabajo en equipo, la importancia de la prevención y la colaboración con vecinos y ayuntamientos, y lanzó un mensaje claro: “Estamos aquí para ayudar y cuidar lo que todos queremos.”

Cristóbal Ruitiña. "No es lo mismo informar para Asturias que ser una ventana de Asturias en España" | Cedida

La Feria de la Miel, contará con un pregonero muy especial: el periodista y escritor Cristóbal Ruitiña, quien vive un momento de transición profesional. Hoy será su último día en la Televisión Pública del Principado de Asturias (TPA), tras 20 años de trayectoria, antes de incorporarse el lunes al equipo de Radiotelevisión Española (RTVE) en Oviedo.

Ruitiña ha sido una figura clave en la consolidación de TPA desde sus inicios, presentando los primeros informativos junto a Diana Sánchez y liderando numerosos espacios informativos y especiales. Su paso por la cadena autonómica ha estado marcado por la cercanía con el territorio, el compromiso con la cultura asturiana y una forma de comunicar pensada para el público local. Ahora, inicia una nueva etapa en RTVE, en un entorno más consolidado y con una proyección nacional, lo que supone un cambio de enfoque: “No es lo mismo informar para Asturias que ser una ventana de Asturias en España”, señaló durante la entrevista.

La invitación para ser pregonero surgió tras la presentación en Boal de su libro galardonado con el Premio Quiastolita, en reconocimiento a su obra en gallego-asturiano, “Os albións pequenos y el arracada máxica”, consolidando su faceta literaria en paralelo a la periodística.

Para Ruitiña, será una oportunidad de conocer mejor el concejo y reflexionar sobre el valor simbólico de la miel: “Nos conecta con la tierra, con lo natural, en un mundo cada vez más artificial”, adelantó sobre el contenido de su pregón. Como defensor de la cultura rural, Ruitiña subrayó el papel de ferias como esta en la preservación de la identidad local, destacando la importancia de visibilizar elementos del paisaje como el brezo y el tojo, fundamentales en la historia del occidente asturiano.

Desde la radio, le deseamos a Cristóbal Ruitiña mucho éxito en esta nueva etapa profesional y agradecemos su compromiso con la cultura, el territorio y la comunicación pública.

Denis Nakamura. "La lana tiene futuro, y desde Boal queremos demostrarlo.” | Cedida

Desde Fuentes Cabas, Boal, Denis Nakamura impulsa un proyecto innovador de recuperación de la lana asturiana, con aplicaciones en decoración, agroecología y sostenibilidad. Ganadora del Premio Principado de Asturias al Mejor Emprendimiento Rural, Denis defiende el valor de los recursos tradicionales y el potencial del medio rural para emprender con impacto. “La lana tiene futuro, y desde Boal queremos demostrarlo.”

Pilar González, impulso cultural desde Boal. | Cedida

La nueva presidenta de Forum Boal 3000, Pilar González, destaca el papel de la asociación en la dinamización del concejo, con proyectos como la Fiesta Indiana, que cada año gana más participación. En la Feria de la Miel, reivindica el valor de la cultura, el tejido social y el compromiso con el territorio. “De las pequeñas ideas pueden salir grandes cosas, y Boal tiene mucho que ofrecer.”

Maritsa Álvarez, para los que buscan tranquilidad y naturaleza, Boal. | Onda Cero Luarca

Cerramos el programa conversando con Maritsa Álvarez, responsable de la Oficina de Turismo del concejo, destacó en nuestra entrevista los principales atractivos del concejo, especialmente durante la 38ª Feria de la Miel. Boal ofrece rutas de senderismo bien señalizadas, actividades guiadas, talleres infantiles, música tradicional y una gastronomía muy valorada.

Álvarez subrayó que el municipio es ideal para quienes buscan tranquilidad y naturaleza, con opciones como paseos en canoa, embalses y rutas para todos los públicos. Este fin de semana, los alojamientos y restaurantes están prácticamente completos, reflejo del éxito de una feria que ya es referente turístico regional.