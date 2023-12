Más de Uno Luarca 21/12/2023

Comento que no se pueden quejar y que están vendiendo "como era sabido". Las cotizaciones en varias especies muy demandadas en estas fechas como el besugo llego a los 65 €, cuando en el mes de noviembre se cotizaba en los 45 €, los buenos con pesos de 1,800 y 2 kg oscilan entre los 60 y 65 €. El lenguado llegó a los 35 €, el rodaballo a los 40, la merluza de volanta a 10 euros, el percebe, el mejor lote 250 €, el mediano a 140 y el pequeño no bajo de los 30 €. El centollo pasó por rula a 22 €, el Buey de Mar, oscilo entre los 22 y 28 euros.

Señalo que se trata de “precios muy buenos” y, por el contrario, la pesquería es escasa “hay poca pesca en cuanto a descargas en la lonja”. Esta campaña a lo largo del mes de diciembre provoco que el pescado cotizase “ muy al alza en comparativa con años anteriores, precios exageradamente altos”.

Sobre las cuentas anuales de la cofradía, en la noche pasada se reunía el comité ejecutivo para analizar la situación y dicen que los números salen, esperan que no se tuerza en los días que resta de mes. La costera de la xarda ha sido calificada de “catastrófica”.

En cuanto a las obras comenta que el Ayto. esta realizando la mejora de la acera y para el próximo año la Cofradía emprenderá la renovación del tejado con una inversión de 120.000 € y posteriormente un aula de audiovisuales. El principado acometerá los pantalanes para los profesionales, aprovecharán para reacondicionar los amarres de las embarcaciones más grandes a la vez que esperan solucionar “pronto” el suministro de combustible a los cinco días laborales al ocasionarles "problemas" con un solo día y durante dos horas por la tarde.

Mariscador Gonzalo de Gabriel desembarcando el percebe que pasara por rula. | Onda Cero Luarca

El mariscador luarques Gonzalo de Gabriel, se muestra satisfecho por la recuperación del precio del percebe en la campaña de Navidad, tras la decepción de la cotización en el inicio de la campaña con precios muy bajos, algo que les animo a cerrar hasta el pasado día 15.

Dijo que ahora el precio es “más de lo esperado” tras la decepción de octubre “con precios bajos y ahora ya subió el precio, el tiempo comenzó mal y después acompaño vendiendo a más de 200 € el grande, el pequeño no bajo de 30-35 €”.

Se quejan del tamaño del percebe que no lograr desarrollar lo previsto, algo que achaca al no haber tenido unas condiciones favorables “que no se dieron, no se adhirió a la piedra y hay zonas con poco material”.

Sobre si fue un acierto el cierre de la campaña durante un mes dijo que se sabrá con el paso del tiempo.

Por su parte el patrón del “Nueva Kalina”, Vicente García, dijo que el pescado está pasando muy bien y que no se pueden quejar al poder faenar de seguido. Afirmo que “las capturas no muy abundantes, pero los precios, sí que sí, no podemos quejarnos”.

Las condiciones marítimas en cierto modo facilitaron la pesquería y más o menos pueden trabajar todos los días. Sobre la campaña de Navidad, dice que con los precios que pasan en lonja están bien, sobre las especies que mejor cotizaron cita a los lenguados, rodaballos, centollos y el buey de mar.

Ante la recesión económica que existe, dijo que “no influyo” pero sigue advirtiendo que “ las capturas están flojas, pero compensa con la cotización”.

Alcalde Tapia demanda mejoras de dos viales rurales con transito para ganaderías y escolares. | Cedida

El alcalde de Tapia de Casariego, Pedro Fernández,ha planteado durante una reunión con el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, la mejora de dos viales en la zona rural del concejo que se encuentran en mal estado, y que se corresponden en las parroquias de La Veguina y el Valle de San Agustín.

En el caso de El Valle, explico que se trata de la carretera que une Xarias, Riocabo y llega a El Grilo, en el concejo de Castropol. Ahora plantea la conclusión desde Río Cabo a Xarias, “que es un vial que está en mal estado, que comunica toda aquella zona ganadera, que tiene una serie de ganaderías importantes, que tiene también mucho tráfico escolar para todos los niños que tenemos allí viviendo en el mundo rural, y que es interesante mejorar”.

La otra, que se ciñe a La Veguina, dijo que se trata de una “pista más corta que comunica con el concejo de El Franco, con la población de San Julián, que también, bueno, pues por los mismos motivos es interesante tocar”.

También abordaron el problema de especies invasoras, como la acacia negra, que está proliferando en la zona de montes en las partes altas del concejo. El tema de incendios forestales con la construcción de un punto de almacenamiento de aguas en El Valle, unido a temas relativos a la PAC, centraron según el regidor el encuentro que califico de “positivo” por su receptividad “hubo intención de acometer todas estas mejoras” por lo que aguarda se puedan llevar a cabo.

El resto de la info a modo de titulares:

La campaña de Navidad del pescado y marisco en Luarca alcanza récords de precios, el percebe a 250€, besugo 65 y el rodaballo a 40. El pescador luarques Vicente García dice que la cotización compensa la escasez de producto. Mariscador luarques Gonzalo de Gabriel satisfecho por la recuperación del precio. Ingeniería de Construcción y Obra Civil ejecutara en 2,4 millones la mejora AS 364 Allande-Villayón. Industria trasladará al Gobierno central la preocupación del sector pesquero por parques eólicos marinos.

CHC concede aprovechamiento de agua a la comunidad de Aquelcabo, Moanes y Villuir, para ganadería y riego. Ayto. Valdés expone al público el presupuesto del 2024. El Ayto. de Vegadeo procede al nombramiento de tres funcionarias interinas. Industria expone las afecciones de los bienes afectados por la línea alta tensión entre Villayón y Navelgas. Hoy se celebra el concierto extraordinario de Navidad del conservatorio de música del Occidente.

PP-Foz asesorará a todos los afectados por incremento de tasas a presentar las alegaciones. Acisa-Ribadeo recuerda que los establecimientos hosteleros podrán abrir dos horas más en estas fechas. El PP pedirá la unidad del pleno de la Diputación para reclamar al Gobierno central que acometa las obras de la A-74. Tráfico prevé 331.000 desplazamientos por las carreteras asturianas durante la Operación Navidad. Ayto. Ribadeo instala siete nuevos puntos de luz en Palmeira.

Europa dispuesta a rebajar la protección del lobo ante el aumento de ataques al ganado. Grupos naturalistas piden rechazar la propuesta de Bruselas de rebajar la protección al lobo. Los ganaderos satisfechos por plantear rebajar la protección del lobo, exigen a España que siga las directrices europeas. Marcos ve interesante que la Comisión Europea sea favorable a rebajar la protección del lobo. Luis Venta (PP) reprocha el cinismo infinito del Gobierno de Barbón en sus votaciones sobre el lobo.

Alcalde Tapia plantea la mejora de dos viales en El Valle de San Agustín y La Veguina a Marcelino Márquez. Consejera de Derechos Sociales se reúne con el alcalde de Valdés. Manuel Calvo y Olmo Ron supervisara un camino de acceso a Pandiello, Cudillero. Los alumnos de Boal exponen las conclusiones sobre el despoblamiento. El Pescador Rubén Burela F.S.F. se impone al Benfica por 3-1