Más de uno Luarca 08/02/2022

El portavoz y coordinador naranja en Luarca, Daniel Álvarez, dijo que no votaron a favor de una mayor presión fiscal, ni tampoco observan que sea una medida “recaudatoria, no se va a enriquecer el Ayto. ni que va a haber más saldo positivo”. En el otro lado de la balanza se crean 50 plazas de residentes. Reprocha a los socialistas que en los tres últimos años no hicieron nada en el aparcamiento.

Niega que exista incorporación en el PSOE como asegura el PP, y explica que sí coincidieron en las votaciones al ver bien las propuestas presentadas, al igual que lo hicieron con una modificación de Avanza Valdés “somos un partido centrado que es donde se ubica ideológicamente entre izquierda y derecha, que no tenemos tapujos para apoyar lo bueno, venda de donde venga”.

Alcaldes Gallegos dispuestos reactivar la Gran Senda del Navia. | Cedida

La Plataforma Valles del Navia que establece entre sus prioridades y líneas de actuación más inmediata la gran senda del Navia, acaba de recoger este lunes en Becerrea el apoyo de todos los regidores a la iniciativa para tratar de re impulsarlo nuevamente.

El Pdte. del colectivo, Miguel Mojardin, dijo que a la reunión acudieron todos los alcaldes convocados en la Casa de la Cultura de Becerreá “en una reunión estupenda muy motivados y con muchas ganas de impulsar este proyecto y de hablar con la Diputación de Lugo, que junto con los asturianos y el Gobierno asturiano se impulse y pueda ser una realidad lo antes posible”.

El proyecto fue presentado en Madrid hace cuatro años y está paralizado, cuenta con el apoyo de los 16 Ayitos. por los que discurre entre tierras asturianas y gallegas “tenemos la obligación de activarlo” siendo ahora, creen, el mejor momento al estar ahí los fondos europeos “es una estupenda oportunidad para el desarrollo de la comarca”.

Acabaran de reunirse con los mandatarios de la parte asturiana y solicitaran de inmediato una reunión con Alejandro Calvo, para buscar esa complicidad para la puesta en marcha de la reactivación del programa.

Tapia pondra en breve Plan Turistico con inversión de 1,6 millones, proyecto ambicioso y transformador. | Cedida

La alcaldesa de Tapia de Casariego, Ana María Vigón, comenta que solo resta la firma con el Ministerio para iniciar el Plan de Turismo Sostenible para el período 2022-2025 "La Mar de Rural" que cuenta con un presupuesto de 1,6 millones de euros y contempla cuatro ejes centrales con el desarrollo de 22 actuaciones “es muy ambicioso y elaborado tras muchas horas de trabajo”.

Contempla como relato el apoyo a la inversión en actuaciones de impulso, adecuación y mejora de la gestión y promoción de los destinos turísticos, y vinculado estrechamente al Camino de Santiago “es un Plan pensado en toda la gente que nos visite y que vive y trabaja en el municipio”.

El apartado cuarto es el más cuantioso al estar dotado con una partida de 1,3 millones para el desarrollo de una docena de actuaciones entre la mejora del paseo marítimo y fachada, en playas urbanas y rurales. Un equipamiento en la playa de Anguileiro con la dotación de diversos servicios entre ellos de bar, duchas, y salvamento entre otros.

Este Plan afirmo que no es compatible con la mina de Salve, y que el futuro del concejo no pasa por ahí. Sobre la reunión pedida por la plataforma favorable a la mina, les insta a legalizarse y en cuanto lo estén se reunirá con ellos al igual que con cualquiera otra, como así lo hace.

El resto de la info. a modo de titulares:

Aparente accidente de trafico en El Franco se convierte en suicidio. | Cedida

Lo que parecía un accidente de Tráfico en Romaelle, El Franco, se convierte en un suicidio, necesaria una grúa especial para recuperar el automóvil. El Centro de Artesanía de Bres tratara de reactivar nuevamente su actividad como centro de formación. Cs-Valdés niega mayor presión en ampliar aparcamientos de pago en Luarca y si más movilidad. La Gran Senda del Navia cuenta con el respaldo de los acaldes gallegos para su reactivación. Principado trabaja en la IGP de los chuchillos de Taramundi serviría para apuntalar pero advierte compromete recursos. Adamo inicia extensión fibra en la parte este del concejo Valdés y en breve por Boal y Villayón.

Industria emplea racionalidad en la instalación de eólicos en el Occidente, buscaran equilibro entre conservación y desarrollo mediante normas garantistas. El SESPA vacuna sin cita previa en el polideportivo de Jarrio toda la semana. CCOO ofrecerá hoy en Luarca una charla informativa sobre el empleo público. El SESPA incorporara equipo endoscópico digestivo en Jario. Una docena de Ayitos. del Occidente se acogen a campaña Cogersa compostadora. Ribadeo propone a la Xunta que asuma la gestión del albergue de peregrinos y que amplié acera puente Santos.

IU saca un compromiso de Calvo para fijar calendario de actuaciones para las infraestructuras en el suroccidente. Ayto. Tapia aprueba estudio detalle de dos parcelas en San Blas. La EBAU antes del 17 de junio y podrán presentarse alumnos con un suspenso. Taller de memoria en El Franco dentro del Programa "Mayormente". Abiertas inscripciones para el Campamento corresponsable en Villanueva y San Martin de Oscos. Ribadeo comenzará primer lunes de marzo la recogida puerta a puerta de los plásticos agrícolas. La Casa Azul del Occidente mantendrá un encuentro con Pablo Barrio.

Vegadeo celebrara mañana jornada Next Generation de formación, empleo y transformación digital. Ribadeo solicita ayuda para más puntos limpios con inversión de 15.000€. Foz organiza una nueva edición de las jornadas de los dulces afrodisíacos. Lorenzana celebra desfile de carnaval el 6 de marzo. Ribadeo repartirá 4.000€ en premios en el Carnaval. Ayto. Castropol informa y tramita convoca ayudas dificultad económica. Acisa-Ribadeo sortea tres estancias en campaña San Valentín. G.M. La Chiruca el sábado por el Valle de Turon. G.M. Estoupo de Luarca el fin de semana de tramo por camino primitivo.