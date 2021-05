La Caza del Occidente

Laureano Fernández "en todo este este año que entra no habrá caza, no comenzaremos por lo menos en su fecha, eso lleva mucho tiempo".

Unos 800 cazadores pertenecientes a 14 cotos de caza del Occidente anuncian que no comenzaran en septiembre la temporada deportiva y dudan que puedan hacerlo hasta el próximo año en el mejor de los casos, el problema radica en que están sin constituir las entidades al no haber sido adjudicados los cotos, culpan de este retraso al Principado “no hay nada redactado entre 3 y 4 meses tarde para la renovación, en todo este este año que entra no habrá caza, no comenzaremos por lo menos en su fecha, eso lleva mucho tiempo y eso lo saben, una renovación normal son unos 4 meses, aun no tenemos la constitución del coto, imagínate”.