Más de Uno Luarca 19/01/2024

El alcalde, Cesar Álvarez, explico que tuvieron que celebrar un segundo pleno seguido al primero al no haber podido meter por un fallo informático la documentación relativa a la visita institucional de la entidad pública a la feria de turismo de Madrid (Fitur) la próxima semana. El otro punto dijo que era el relativo al parque eólico “al terminar el plazo dentro de 9 días y que teníamos que adoptar dicho acuerdo”.

Relato que se trata de “defender los intereses de Vegadeo” y que se terminaba el plazo para adoptar dicha medida, por lo que el “voto era necesario, porque si hay que ir al Contencioso vamos a ir con todas”. También se oponen al parque eólico de Vidures.

En el caso de Folgueiras, esgrimen el rechazo de la proximidad al pueblo de Folgueiras, Arreigada y La Espina. También a mayores cito el problema del agua y las afecciones a manantiales.

El pleno anterior dio el visto bueno para solicitar el Principado las ocupaciones necesarias por la vía de expropiación para el vial Folgueiras-La Coba, así como delegar las competencias necesarias en el regidor para la ejecución de la senda Noveledo-Clavelinas. También levanto el reparo de intervención sobre facturas de la energía eléctrica por importe de 104.000 €.

El PP ha sido crítico con la convocatoria de urgencia del segundo pleno al hacerse sin informar y con el tiempo suficiente y legal para la celebración. Entiende que los dos únicos puntos se habían podido incorporar al primero, según opino Armando Pérez. Dijo que les ha impedido que pudieran mirar la documentación. Tacho al gobierno local de “no actuar con rigor, falta de previsión y de tener una actuación despótica que no respetas las normas más básicas y elementales”.

El regidor les contesta a los populares que “no es para tanta alarma” y que tanto decir (IU que no cobra por la asistencia a ninguno de los plenos de la legislatura) el PSOE no lo hará en el segundo “y ellos no dijeron nada, quedaron calladitos”.

Los vecinos de Paredes se oponen a los eólicos y a las prospecciones mineras. | Cedida

La Asociación de Vecinos del Valle de Paredes, en Valdés, expuso a la directora general de Energía y Minería, Belarmina Díaz, la preocupación por la tramitación del eólico de La Artosa y del interés de una empresa para realizar unas prospecciones mineras, algo que a juicio del colectivo supondría “la absoluta ruina del Valle y la destrucción del modo de vida, y de la fauna y flora”.

La Pdta. del colectivo Marisa García y el integrante José Manuel Alba, trasladaron la inquietud de los vecinos y dejaron claro que “nosotros seguimos en la misma línea de lucha total en contra de los dos proyectos que serían la total y absoluta ruina del Valle, y la destrucción del medio de vida y de la calidad que podemos disfrutar en estos momentos” en opinión de Alba.

Dijo que vinieron “muy esperanzados” y ha calificado la reunión de “positiva”, pese a que la directora les ha trasladado que ellos tienen que dar curso a todas las tramitaciones. Si les aconsejo sobre algunos departamentos que podrían tener más peso para los fines que persiguen como la Cuota, entre otros.

El parque eólico contempla la instalación de siete molinos y la empresa minera trata de buscar, entre otros, oro, plata y wolframio.

Cesáreo Marqués, recibira la XLV Amuravela de Oro de Cudillero. | Cedida

La Asociación Amigos de Cudillero fallo hoy la XLV Amuravela de Oro, que acodo otorgar a Cesáreo Marqués, el recitador y escritor del sermón de l´Amuravela, a Xuacu López, director del Museo del Pueblo de Asturias y al cardenal Ángel Fernández.

Un total de diecisiete candidaturas optaban a llevarse el galardón «Amuravela de Oro», que concede la asociación para reconocer a personas o entidades que destaquen en su defensa de Asturias en general y del concejo cudillerense en particular.

Coaña acogió el Consejo de Gobierno del Principado. | Cedida

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha presidido esta mañana la reunión del Consejo de Gobierno que se celebro en Coaña, visito las dependencias municipales en compañía de la alcaldesa, Rosana González y posteriormente se desplazó al castro de Coaña junto con la alcaldesa, y la viceconsejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, para ver la instalación.

El Consejo de Gobierno, ha decidido las cinco Medallas de Asturias que se concederán este año. Las máximas distinciones institucionales del Principado –que serán aprobadas formalmente en una sesión posterior- premian en esta ocasión cinco trayectorias de compromiso vital con la política útil, el periodismo de calidad, las libertades, la medicina preventiva y el arte con conciencia.

El Ejecutivo reconoce a la investigadora Adonina Tardón, a la creadora Consuelo Vallinaal, al periodista Marcelino Gutiérrez González, a Pablo García, militante antifranquista y primer regidor democrático de Laviana, y a la artista Consuelo Vallina González.

Plantea otorgar el título de hijo predilecto al cardenal gozoniego Ángel Fernández Artime, rector mayor de la congregación salesiana. Los hispanistas franceses Yvan Lisorgues y Jean François Botrel, considerados los máximos expertos mundiales en la obra de Leopoldo Alas Clarín, propuestos como hijos adoptivos.

El resto de la info a modo de titulares :

El Pleno de Vegadeo da el visto bueno para la defensa jurídica del parque eólico de Folgueiras.Ayto. Valdés presentará en Fitur el spot turístico “NO TE OLVIDES DE VIVIR” de JK Álvarez, una línea de ficción que pone en valor todos los recursos. El consejo Gobierno de Coaña acuerda las cinco Medallas de Asturias con la política útil, el periodismo, las libertades, la medicina preventiva y el arte con conciencia. La Asc. Fraternidad satisfecha con la reforma Constitucional es avanzar en los derechos de las personas con discapacidad. AXUNTAR denuncia ante el Consejo de Europa la situación de indefensión de los asturianos galegofalantes.

Cesáreo Marqués narrador de l´Amuravela galardonado con la 45 Amuravella de Oro de Cudillero. El Museo del Calamar Gigante de Luarca ofrecerá sumergirse en los océanos mediante una recreación virtual de 360 º. Galicia, la primera Comunidad que aplicará la ley de calidad alimentaria. Las rebajas de Adamo con un 25 % dejan fibra óptica y 20 GB para el móvil por 30 euros al mes durante un año. Manuela Fernández acudirá a la XV Gala del Deporte de Navia. Se espera lleno para el concierto solidario de Adinora en Puerto de Vega. Ayto. Coaña expone a Educación las deficiencias en las instalaciones educativas.

Las ITV de Asturias seguirán de huelga al no llegar a un acuerdo con el Gobierno. La escuela de Salud de Coaña retoma la actividad del año hablando de problemas cardiacos, con Fátima Pérez. Taramundi arrancará las clases de yoga con dos turnos. Regresan a Boal las charlas nutricionales por Ariadna Pérez. El club de lectura de la biblioteca de Figueras retoma la actividad el miércoles. El sábado 27 darán comienzo en Vilela las tardes de teatro del Ayto. de Ribadeo. Ayto. Valdés celebrará la XVIII Gala del Deporte Valdesano el primer día de marzo.

Los vecinos de Paredes exponen a Industria la problemática de eólicos y prospecciones mineras que defenderán hasta el final. PP-Vegadeo culpa al gobierno local de no tener rigor, previsión, y de actuar de forma despótica al convocar dos plenos seguidos. Alcalde Vegadeo responde al PP que no es para tanta alarma, un problema informático y la finalización de plazos motivaron segundo pleno. El Semillero de Empresas de Novales inicia el año informando sobre las distintas ayudas. Roberto Devega actuará el último sábado de mes en la Casa de Cultura de Puerto de Vega.