Más de uno Luarca 18/04/2024

Delia Losa, en compañía de la dirección de Astilleros Armón José Ramón Fernández y Laudelino Alperi, visitaba el complejo fabril naval para interesarse por esta empresa del Occidente, y no dudo en reconocer “estar admirada” por varios motivos, entre otros de “cómo funciona, la profesionalidad y la calidad de trabajo que realizan”, algo que le hizo llegar a asegurar que se trata “de una empresa naval de las mejores del mundo”.

Esa valoración la realizo tras reunirse antes con la dirección, a quien la pusieron al tanto de la exigente competencia que existe en el sector y que lo hacen consiguiendo carteras frente a otras grandes potencias navales de naciones importantes.

Está convencida que, tras este último encargo de cuatro lanchas rápidas para Salvamento marítimo, vendrán más. “Por supuesto, porque con la calidad que ofrecen, no, ellos es que no tienen competidores. Realmente acaban de hacer cuatro lanchas o cinco me parece para la Guardia Civil y ahora el Gobierno repite el encargo con cuatro lanchas de salvamento marítimo. Bueno, y eso es porque indudablemente empresas hay más en España, ¡eh!, o sea que tampoco digamos que bueno, claro cómo es la única, no, hay más, y, sin embargo, se lo llevan de calle, pues por eso, porque ofrecen un plus de calidad y de servicio ¡eh! Y no tienen competencia”.

La empresa confirmó que ese pedido se construirá en Aux Naval, de Puerto de Vega, que lleva 32 años trabajando con ese tipo de embarcaciones y siempre mejorando el producto en todo lo posible. Alperi confirma que les supondrá carga de trabajo para un par de años. “Supone un trabajo para todo lo que es la zona, tanto directa como indirectamente, especialmente aquí en el Occidente de Asturias, pues este barco nos va a reportar prácticamente trabajo hasta el año 2026”.

Astilleros Armón moviliza en Asturias entre 800 y 900 trabajadores y otros tantos en Galicia, la cartera de pedidos anual oscila entre los 28 y 30 barcos y se consolida como una de las empresas más punteras del sector en España.

Alcalde Tapia plantea a Barbón un impulso mas a las líneas de bus para la comarca. | Cedida

El alcalde de Tapia de Casariego, Pedro Fernández, ha calificado el encuentro con el Pdte. Del Principado, Adrián Barbón, de “formal, ameno” en el que dijo que han tratado todos los temas “importantes” del concejo e incluso relativos a la comarca Eo-Navia.

Entre ellos enumero la necesidad de un dique exterior de abrigo para el puerto local, que tenga el mayor consenso posible para conseguir una obra que garantice seguridad a la flota. El nuevo centro de salud, que se licitara este año y “esperamos verlo realizado a lo largo de esta legislatura” también estuvo sobre la mesa.

En el ámbito comarcal dijo que expuso la necesidad de mejorar la línea de transporte terrestre por autobús “necesita un impulso, necesitamos un servicio diario en un plazo de tiempo razonable”. Lamenta que se llegue ahora antes en tren desde Madrid a Oviedo, que desde Oviedo a Ribadeo, en el que se emplea 2,5 h.

Preguntado por las nuevas líneas dijo que “no cumplen la expectativa, hay que encajarlo mejor, necesitan más servicio y más cortos de tiempo, y a las horas de más demandas, el de la mañana bien” para ir al hospital, pero que se deberían de “coordinar” las líneas para hacerlas compatibles con otras conexiones e incluso con el AVE.

También demando una reparación para la A-8 que se encuentra llena de socavones y baches y “una vuelta grande a las carreteras, necesitan una mejora, no pueden estar en la situación en la que está”.

Por otra parte, dijo que mañana en el auditorio local desde las 20 h rendirán un homenaje a todos los alcaldes del periodo democrático reciente y al resto de los concejales con motivo de la celebración del cuarenta y cinco años de la constitución de los Ayuntamientos democráticos. Tendrán un detalle entre las 52 personas que acudirán, entre ellos estarán seis alcaldes de los nueve que hubo.

La Feria del Libro de Luarca reunirá a una veintena de escritores y 32 stands. | Cedida

Las delegaciones de Cultura, Igualdad y Comercio del Ayto. de Valdés, organizan la VII Feria del libro de Luarca, que se celebrara en Luarca durante este fin de semana con la presencia de 32 stands ocupados entre escritores, editoriales y librerías, un evento “que se consolida como una de las fechas importantes de la comarca” a juicio de Andrea Magdaleno, edil de Ferias.

Explica que en el evento participaran una veintena de escritores, y se complementa con talleres infantiles, presentaciones varias, conferencias, música y la entrega de diferentes premios entre ellos “Amigos de la biblioteca Joaquín Rodríguez de Luarca” que en esta ocasión recayeron en el campo de las Letras a Emma-Margarita Rodríguez A-Valdés, y en el campo de la Ciencia, a África González Fernández, también será el apadrinamiento de los nuevos socios infantiles de la Biblioteca y la entrega de Diplomas acreditativos.

Otra entrega de premios es la concerniente al XXXI Concurso “Día del Libro” para el alumnado de los Centros Escolares del Concejo, convocado por la Biblioteca Pública Municipal.

Se celebrara en una carpa instalada en la Plaza Alfonso X El Sabio y los horarios abarcarán desde las 11 h y las 18 el sábado, mientras que el domingo se recortará hasta las 15 h. Termino diciendo que “esta feria en esta séptima edición tiene una gran acogida, y que vamos está creciendo, estamos muy contentos por ello”.

Santa Eulalia de Oscos consigue el título de Capital del Turismo Rural 2024 de un portal web. La Consejería convoca ayudas al sector apícola por casi 990.00 € euros distribuidos en diferentes líneas. Medio Rural constata incremento de la población del lobo hasta 43 manadas y con afecciones a 3.256 animales.

Ayto. Tapia rendirá mañana un homenaje a todos los alcaldes y concejales del periodo democrático, coincidiendo con efeméride de los 45 años de la constitución de los ayuntamientos. Ayto. Ribadeo invita a participar en el Tapeo para degustar la casi treintena de tapas. Los alumnos de bachillerato de Vegadeo visitan el aeropuerto de Asturias, dentro del Foro Comunicación y Escuela. Luarca acogerá el campus itinerante de Mareo, entre el 8 y el 13 de julio. Chef Elio Fernández impartirá una masterclass en el IES Valle del Aller dentro de actos festival Somos la Ostra de Castropol.

Galp A Mariña-Ortegal otorga una ayuda al Ayto. Ribadeo de 200.000 € para poner en valor el Forte de San Damián. Consejera Educación visita Edes, el colegio de Tapia y se reúne con cuatro alcaldes por las escuelinas. Barbón se reunió con alcalde Taramundi. Dir. Gral. Comercio presenta programa dinamización consumo comercio en Cudillero. Pablo León asistió a la recepción de las piezas de Arnao donadas al Museo Arqueológico. Consejera Derechos Sociales se reunirá con alcalde Boal.