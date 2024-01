Más de Uno Luarca 18/01/2024

La empresa explica que el destino es el mercado europeo, en el que tiene “importantes ventajas competitivas, logísticas y de servicio al cliente”. Señala que de esta forma “logra aumentar su cuota de mercado en el continente, y mejorar su posicionamiento en segmentos clave”.

Las especialidades, el packaging y, el tisú, representan cerca del 90% de las ventas contratadas, experimentando un crecimiento “significativo” el de los papeles sanitarios y en esa línea ascendente también están todos aquellos englobados dentro de la marca “Ence Advanced”, celulosa especial destinada entre otros a la sustitución de fibra larga por fibra corta; y que se erigen como alternativas sostenibles a las fibras sintéticas, como los plásticos. El objetivo de Ence es que supongan más del 40% de las ventas de celulosa en 2027.

Termina comentando que los acuerdos de venta cerrados para este año evidencian “lo importante, de tal modo que las operaciones cerradas con clientes pequeños y medianos superan ampliamente la mitad de las ventas de la empresa”.

PP-Valdés denuncia el mal estado de algunas pistas forestales que impiden a los propietarios el acceso a propiedades. | Cedida

El PP de Valdés, denuncia el “lamentable”estado en el que se encuentran una buena parte de las pistas forestales por las que en muchas de ellas asegura que no se pueden transitar y que desde el Ayto. están haciendo caso omiso a los vecinos que vienen denunciando y poniendo en conocimiento de la administración local esta situación.

María Bueno, portavoz del grupo municipal, asegura que los vecinos se sienten desatendidos y que no son escuchados por parte del Ayto., . Aseguro que los afectados se pusieron en contacto con la administración más cercana, presentando quejas e incluso al Seprona, debido a que las pistas están “totalmente destruidas, en estado lamentable, que no se puede pasar, e impracticables, incluso con cables por el suelo”. Afirma que los afectados se sienten “abandonados, no les dan respuesta. El alcalde debe de velar y escuchar, y no dar la espalda y dar solución”.

Cita casos como en Ranón y Quintana que en este último caso tienen que salir por San Cristóbal, “están impracticables”. Lamenta que dos ediles estuvieran sacando fotos en una plantación este pasado fin de semana y, por el contrario, tengan desatendidas las pistas.

Sobre El Polo de Innovación, sigue insistiendo en que el Ayto. no sabe qué va a hacer, los objetivos y el desarrollo del mismo e incluso si las empresas van a poner capital. “A día de hoy no se sabe nada. Se hace en Valdés, en donde no hay ninguna empresa, el alcalde este que tenemos no es capaz de mover la economía”.

Sobre lo declarado que espera que no se convierta en “un chiringuito” matiza que se refiere a quién será el director “al ser el que mueva el cotarro, a eso me refiero. No obviamente a las empresas privadas, a ellas darles un aplauso y las gracias por impulsar la económica”. Opina que “queda mucho por desmigar” sobre El Polo, del que denuncia “opacidad, ni ellos saben lo que va a pasar”.

Aprovecha para decir que es una mala noticia la reorganización de las áreas sanitarias en las que el Occidente se engloba en Avilés, por lo que dice que “seremos ciudadanos de quinta”. Se pregunta que les podrá pasar a los vecinos del concejo de lugares distantes ante una emergencia sanitaria, si les dará tiempo llegar al hospital avilesino, “ el hospital de Jarrio se convertirá en un gran consultorio, nada más”.

La Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, convoca para su provisión, mediante el sistema de libre designación, el puesto de director/a de Atención Sanitaria y Salud Pública del Área Sanitaria I.

Entre alguno de los requisitos estar en posesión de la titulación universitaria correspondiente al grupo de clasificación profesional A: Subgrupos A1, así como ostentar capacidad adecuada para el desempeño del puesto. La condición de personal estatutario de Instituciones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud. Podrá concurrir también simultáneamente personal ajeno a la Administración que cumpla con los demás requisitos exigidos, con el fin de que la Administración pueda contar con un mayor y heterogéneo número de aspirantes que concurran en condiciones de igualdad al presente proceso de provisión de puesto.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles.

El resto de la info a modo de titulares:

Ence ha cerrado acuerdos de venta de un millón de toneladas de su producción de celulosa para este año. El SESPA convoca el puesto de director de atención sanitaria del área I. Pleno Foz renovará el contrato de la gestión del agua de Gestagua en 1,2 millones. Consejera Industria espera que para finales de año esté listo el proyecto del emisario de Navia que califica de complejo. El PP-El Franco considera bastante exagerado el incremento de los impuestos para este año, no era el momento. Adinora prevé lleno para el concierto benéfico de mañana, aconseja llevar mascarilla.

Un vecino de Valdés investigado por falsear la documentación de un caballo quitando 8 años de vida para su mejor venta. Marcelino Marcos ha puesto en valor las ayudas para apoyar a empresas agroalimentarias y forestales del medio rural con 8 millones. PP-Vegadeo exige responsabilidad por la ejecución reciente y deficiente de una acera que ha causado caídas y lesiones. Medio Rural rectifica error en el aprovechamiento maderero de la concentración de Ayones será hasta el 31 de marzo.

PP-Valdés denuncia el estado lamentable de las pistas forestales y de la pasividad del Ayto. en solucionar el problema. Vegadeo celebrará hoy la primera sesión plenaria del año, aprobará proyecto Folgueiras-La Coba. Las manos de la valdesana Margarita Cano, centran la campaña de la faba asturiana IGP. La coronación de Carlota Fernández del Riego, pistoletazo de salida de los carnavales de Foz. Los XXV encuentros teatrales del IES de Vegadeo contemplan ocho representaciones. La directora general de Minería se reúne con los vecinos del Valle de Paredes.

Derechos Sociales concede a 67 solicitantes la ayuda a personas con discapacidad para el transporte. El Principado reordenará las oficinas urbanísticas territoriales, dando la opción a más Aytos. a sumarse. La gala del deporte de Navia otorgará la mención especial a Juan Ignacio Fernández-Villamil “Moreno”. La carrera solidaria Galbán de Luarca quiere superar las 600 personas del año pasado. El comercio asociado de Luarca sigue buscando el segundo premio con el número 89.634 entregado en Anabel Modo Íntima. Abiertas las inscripciones para la excursión a la Costa da Morte de G.M. Amigos de Boal.