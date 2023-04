Más de Uno Luarca 10/04/2023

El representante del grupo naturalista en el Consejo Forestal, José Manuel Lago, dijo que “confía” en que en esa reunión se cambie de opinión y que las últimas declaraciones del consejero van precisamente en esa línea.

Explico que las estadísticas señalan que el 80% de los incendios que se producen es para la generación de pastizales, y que un 20 % son casuales. Que en Asturias hay 7.000 ganaderías y que una “minoría” son los que producen esas quemas, por lo que dijo que no hay que “demonizar” al sector, al contrario que son los primeros en salir a sofocar los fuegos y los que pierden viviendas y propiedades forestales.

Sobre los acuerdos del consejo forestal, espera que se reduzcan las plantaciones de eucaliptos al ser masas muy proclives a la propagación del fuego y que no se permita el Nitens.

Por su parte, el alcalde de Valdés ha pedido “prudencia y precaución hasta que no llueva, no se va a ver acabada la pesadilla”. De ahí que insto a “seguir atentos y vigilantes, en lo referente al fuego”.

Sobre la visita del ministro Bolaños, dijo que fue para hacer una primera evaluación de los daños, que pidieron la zona de catastrófica, y que ahora tienen que reunir toda la información para ver si se pueden cumplir los requisitos, “algo que es beneficioso para los propietarios de cara a recuperar las perdidas en madera y el sector forestal principalmente”.

Cuantifico la superficie quemada en unas 12.000 ha “impresionante” la mitad del concejo. Los daños están sin cuantificar, pero vaticina que “serán de millones de euros, solamente el sector forestal” que un empresario del ramo los cifraba en unos 100 millones en madera.

Espera que las investigaciones policiales acaben sentando a alguien en el banquillo, al haber puesto a medio millar de personas en peligro.

El Franco despidió esta mañana al que fuera alcalde durante veinte años (1979-1999) Agustín Da Costa, que falleció en su domicilio de La Caridad, este sábado día 8 a los 92 años.

El funeral se celebró esta mañana, en la iglesia parroquial de San Miguel de La Caridad, y, acto seguido, fue trasladado al tanatorio de Funerarias del Occidente en Jarrio para su incineración.

Da Costa gozó de una muy buena salud e incluso siguió con sus aficiones hasta la semana pasada. Fue alcalde por UCD, AP y PP, y al ser el primer regidor de la democracia le correspondió fijar el rumbo de la innovación en el municipio. Entre otros, emprendió un desarrollo urbanístico que en algunos periodos fue criticado por lo ambicioso que era. Entre sus mejores obras siempre destaco la nueva casa consistorial.

Valdés despide la legislatura con polémica por la hora del último pleno. | Cedida

Les contamos la polémica del último pleno municipal de Valdés, que se celebró hoy con el plantón de la oposición debido a la fijación del horario a las 8 h, al considerar que es “intempestivo”, por su parte, el equipo de gobierno socialista, les recrimina de “sabotear” el pleno.

El pleno se correspondía con el aplazado del día 30 de marzo por culpa de los incendios. La oposición considera que se convocó a una “hora intempestiva”, por su parte el alcalde les recrimino “ser poco amigos de madrugar para trabajar” y que eso “es el culmen”.

Recordó que tienen el derecho de pedir las horas para asistir, a un pleno que afirma “es la primera hora legal disponible después del incendio”.

Al mismo acudieron tres ediles, el portavoz de Cs, Daniel Álvarez, que señalo que, al no poder acudir el resto de los portavoces al pleno por la hora, se debe de dar la oportunidad de participar a todos y que, consultado con el secretario, y al confirmarle que con solamente con los integrantes del equipo de gobierno no había el cuórum necesario, opto, por "respeto democrático” no asistir, y que el secretario ante esta situación convoco el pleno para el miércoles a las 8 h.

También acudió un edil Popular, Laureano de la Uz, y el no adscrito, José Luis Rodríguez, que asegura que "alguien cometió una irregularidad muy grande” y que se incumplió el acuerdo de fijar los plenos que se modifican por imperativos varios en una junta de portavoces. Adelanto que tenía pensado dejar la política y con un hecho como este le hace “repensarlo”.

Los concejales con ocupaciones profesionales varias aseguraron que no podían modificar las agendas tras un periodo vacacional y que les resultaba imposible.

El pleno se celebró a instancias del PSOE, que solicito un informe al secretario sobre el cuórum necesario, confirmando que es de 1/3 del pleno, (6 en Valdés) algo que se cumple sobradamente con los 8 ediles socialistas, por lo que dio comienzo a las 9,30 h una vez disipadas las dudas.

El PP anuncia un recurso de reposición y una queja sobre el comportamiento del secretario ante la dirección general de administración local por no saber algo tan básico como el cuórum necesario para la celebración de un pleno en un consistorio en el que lleva trabando más de dos años.

