Más de Uno Luarca 09/01/2024

El Pdte. de la Federación de cofradías de Asturias, Adolfo García, aseguro poco antes de las 12,30 h que no se había detectado presencia alguna de esas partículas de plástico sobre el agua. Que ha remitido una circular a todos los pósitos para que tan pronto se detecten, se informe a Pesca, para que obre según el protocolo.

Es optimista en que no habrá repercusión en la pesca al ir flotando esos plásticos y pocos peces se alimentan en superficie, al igual que en el caso del marisco que son filtradores.

Esperan que los vientos del nordeste que se anuncian alejen esta materia de sus dominios. “Vamos a ser optimistas y pensar en que primero de que no aparezca porque aparte las corrientes son para el oeste y da tiempos del nordeste, con lo que va a facilitar que no se aproxime a nuestras costas. Pero si eso valoraremos en qué cantidad, como y en qué sitios, y si afecta alguna especie. Yo personalmente creo que no, que el pescado, es eso va flotando y en superficie y pocos pescados son los que se alimentan en superficie”.

El patrón de Viavelez, José Manuel García, dijo que tampoco vieron nada, que son partículas que varan en las playas. Niega que esto sea un Prestige, como se dice, que todo el revuelo mediático que se ha montado responde a las elecciones gallegas y demanda a las administraciones que los posibles vertidos sean retirados. “El que paga el plato es el sector que está trabajando, tan haciendo más escándalo, todo lo que preocupa es preocupante, pero esto no es un Prestige”, instando a que “saquen unas partidas” para limpiar todo lo que pueda aparecer y que no lo tengan que hacer los voluntarios.

Ernesto Maseda patrón de Tapia, dijo que no tenía constancia de aparición alguna de esos plásticos “de momento nadie ha visto nada, ni manchas, ni llego gran cosa. Si es plástico inerte, hay que limpiarlos, que aprovechen para limpiar esos y los otros”.

Algunos restos se han encontrado en las playas de Peñarronda y en Otur, que no sobrepasan las dos docenas, según informa Protección Civil, Amador Suárez y Manuel Alonso, precisaron que en el caso de Valdés, en las Playas de Luarca no se habían detectado, y que en la de Otur, "unas dos docenas no mucho más".

Fructuoso Pontigo de la Coordinadora Ecoloxista, dijo que esto siempre pasara, pero que hay dos cosas claras; “una negligencia” al emplear barcos con banderas de conveniencia para evitar responsabilidades y “la falta de control de las cargas” al querer meter más y más, señalando que por ese motivo también podían haber caído “residuos radiactivos”.

Exige "más control" y reconoce la dificultad para poder recuperar esas bolitas que acabaran en los pescados y que entrara aún más en la cadena alimentaria.

Ayto. El Franco incluye la mejora del Cabo Blanco en el Plan de Sostenibilidad Turística. | Ayto. El Franco

El último pleno municipal ordinario de El Franco dio el visto bueno a las actuaciones del plan de sostenibilidad turística presupuestadas en 357.000 €, entre las que se incluye la mejora del Cabo Blanco, la recuperación de difusión de las Covas de Andia, el alumbrado del área recreativa de As Pedreiras, la renovación senderista de montaña de Cuadramón al Pico Alto, la mejora de la senda costera entre Castello y Porcia, así como señalizar diversos puntos de interés como Las Cascadas de Pena de Cabras.

Se trata, según dijo la alcaldesa, Cecilia Pérez, de un acuerdo “importante y una inversión muy buena para desarrollar entre el año 2024 y el 2025”.

Aprobaron el convenio de colaboración con el Ceder para que el Ayto. pueda ser entidad ejecutora del subproyecto, para dar fe pública de las inversiones en la comarca.

El pleno dio el visto bueno a las dos mociones de IU, una sobre la creación de un punto limpio y la de crear concejalías de igualdad y dotarlas de presupuesto. No salió la del PP que pedía un trabajador más para el servicio del Telecentro, al justificar el equipo de gobierno que no disponen de recursos para ello y que lo refuerzan con los planes de empleo "no disponemos de capacidad económica para hacer frente a dicho gasto".

Explico el cierto cabreo con la oposición debido a un error en la convocatoria del pleno al no dar margen suficiente de los dos días hábiles que exige la normativa al haber un festivo por el medio “por lo que lo tuve que retrasar el pleno” lo que impidió a la portavoz popular acudir, al haber pedido en el trabajo el primer día de la convocatoria.

El resto de la info a modo de titulares :

El sector pesquero asturiano asegura que no ha detectado pellets sobre el agua, está expectante. La Coordinadora Ecoloxista pide retirar los microplásticos sin demora, demanda más control. Asturias sube a situación 2 el Placampa por la aparición generalizada de microplásticos en la costa. El contenedor perdido por el barco causante del vertido de plásticos tenía 26 toneladas de pellets. Desde hoy es obligatorio el uso de la mascarilla en centros sanitarios y farmacias de Asturias.

Entran en vigor las bonificaciones entre el 50 y 95 % que ofrece el Ayto. de Valdés para el arreglo de fachadas. Ayto. Ribadeo anima a los propietarios de viviendas en ARIS Ribadeo y Rinlo a solicitar ayudas que se aproximan a los 100.000 €. Lara Martínez se reúne con alcalde de Taramundi. Luis Felipe Fernández se reúne con Pdte. Junta General para planificar nueva edición del Foro Comunicación Escuela.

Terranova Energy desiste de un parque eólico en Santa Eulalia de Oscos por la normativa municipal, ahora tiene la opción de probar la suplente EDP. Ayto. Valdés establece 1 € por visita a la Casa de las Ciencias y Artes y gratis si presentan entrada del museo del calamar. Alcalde Ribadeo hace balance positivo de las navidades y se convierten en referente astur-galaico. Acisa-Ribadeo anima a participar en las rebajas y cuantifica en 30.000 las transacciones comerciales en navidad.

Medio Rural destina 16,5 millones a las ayudas Leader para proyectos en el medio rural. Industria autoriza hoy tres parques eólicos para instalar en Illano. La escuela infantil de Valdés se queda en 161,76 € en tarifa completa al mes, también bonificaciones. Lorenzana retrasa al 25 de febrero el domingo de piñata por las elecciones gallegas. Los abonos de media temporada del Pescador Rubén Burela para la segunda vuelta ya están disponibles. El G.M. La Chiruca de Cudillero estrena el año de ruta entre Lorenzana y Mondoñedo.