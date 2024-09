Mas de uno Luarca 03/09/2024

Una comitiva de representantes del sector pesquero asturiano ha sido invitada por el Pdte. del PP de Asturias, Álvaro Queipo, con la finalidad de poner sobre la mesa las principales inquietudes de los pescadores a la máxima responsable de este departamento europeo.

Según contó el patrón mayor de Luarca, Manuel Jesús Iglesias, expusieron el problema del aumento de las zonas de veda que propone Europa que pasarían a ser consideradas “ecosistemas marinos vulnerables” con especies como esponjas, corales o plumas, que lastraría sus pesquerías, los abocaría a ir a otros caladeros con la consabida sobreexplotación o al cierre de sus empresas.

Dijo que Crespo, no estaba al tanto de la verdadera afección y de la repercusión que tendría en los pescadores a quienes animo a defender sus intereses. “Lo que nos dice, es que bueno, que todavía estamos a tiempo de trabajar o hacer un grupo de trabajo y de trabajar, porque bueno, todavía está en proceso de los Tribunales y que todavía hay tiempo de reacción. Y esperemos, esperemos, que así sea, esperemos que se nos escuche y que se tome en consecuencia nuestras reivindicaciones”.

También expusieron el asunto de los eólicos marinos, que se suma a lo referenciado agravando también los problemas. Agradecieron al PP que les dieran esa oportunidad y esperan que las palabras de la presidenta no se queden en dique seco.

El encuentro de jubilados de El Franco y Tapia se celebrara en el polideportivo de Valdepares. | Cedida

El XXXI Encuentro de Mayores de El Franco y Tapia de Casariego, que se iba a celebrar en la Alameda de Porcía, se traslada al pabellón polideportivo de Valdepares, debido a la meteorología “en aras de la seguridad” de los asistentes al ser personas mayores, tal como ha confirmado la alcaldesa franquina, Cecilia Pérez.

Tras las recientes lluvias bastante intensas registradas en El Franco, los Ayuntamientos han decidido hacer el encuentro en el pabellón deportivo de Valdés que reúne las condiciones “perfectas” para un evento de esas características. Pérez, dijo que “en este año en concreto llovió mucho y la Alameda de Porcía no está precisamente para que acudan mayores ¡eh!, después bueno el 8 de septiembre ya será lo que sea. Pero desde luego hacer un encuentro ya de mayores en la Alameda en estas condiciones, pues no sería seguro, no. Entonces bueno, pues en aras de la seguridad por eso hacemos el encuentro en Valdepares”.

El evento dijo que reunirá en torno a unas 500 personas, dará comienzo a las 11,30 h con la llegada de los invitados al pabellón, a las 12,30 será la tradicional misa, para después tomar presencia las gaitas comenzando la comida posteriormente. Sobre las 15,30 h será la intervención de las autoridades, el sorteo de diversos regalos, para iniciar el regreso al filo de las 19 h. Como es habitual ambos ayuntamientos proporcionan un servicio de transporte previa inscripción.

Sobre la celebración de la Romería de Porcia el día 8, comento que ya tienen todo el plan de seguridad confeccionado para albergar en torno a unas 10.000 personas. Que el operativo de seguridad tendrá una duración de 24 h e intervendrán agentes de la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil de El Franco y Valdés, dos ambulancias una de soporte vital básico y otra avanzada con médico y enfermaría, además de un equipo contra incendios. Además, este año comprobarán las mareas para evitar la situación del año pasado que junto con las lluvias en la parte alta provocaron un incremento inesperado del cauce fluvial obligando a cerrar el acceso principal del campo.

El resto de la info. a modo de titulares:

Los pescadores asturianos de la mano de Queipo trasladan sus problemas a la Pdta. de la Comisión de Pesca de la UE, les anima a defender sus intereses al tener margen. El XXXI encuentro de mayores de El Franco y Tapia se traslada al pabellón de Valdepares, debido a la meteorología. Ayto. Ribadeo celebrará el I encuentro de jubilados último sábado de mes, abiertas las inscripciones. El SESPA reparte 268.000 € entre 14 Ayitos. del Occidente para la promoción de la salud.

La FACC impartirá el nivel medio en asturiano mientras que no podrá en Eo-naviego o gallego-asturiano por falta de profesores. Ayto. Tapia aprueba modificación de crédito en 26.350 € para subida salarial del 2%. Entran en vigor los nuevos baremos de bonificación de la escuela de 0 a 3 años de Navia. El presbítero Santiago Rancaño deja las 11 parroquias Valdesanas para atender a ovetenses. Media docena de grupos participarán en la II muestra de teatro de Valdés.

Ribadeo reclama a la Diputación la mejora del vial Ove-Vilela por la inseguridad. Ayto. Vegadeo cede media docena de locales para alojar las oficinas de Medio Rural. Ayto. Cudillero fija los precios de la escuela infantil con prioridad para familias con residencia y con el centro de trabajo en el concejo. María del Roxo comienza un mural figurativo en el Museo Etnográfico de Grandas de Salime “Pepe el Ferreiro”. La escuela de música Arcángel San Miguel abrirá la matrícula del 9 al 14.

Fijadas las directrices de seguridad para la celebración del Día de Asturias en Los Oscos. Asturias Ganadera pide a Barbón y a Zapico que presionen en Madrid para abreviar la salida del lobo del LESPRE. Casi 46.000 personas pasan por las oficinas de turismo de Ribadeo. PP-Foz muestra apoyo a la Plataforma de Familiares de Usuarios de la Residencia de Mayores ante la desconsideración del alcalde. Asturias incrementa en 364 personas la cifra de desempleados en agosto.