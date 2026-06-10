Juan Luis Cano: "Hemos olvidado de dónde venimos"

Nuestra cita de hoy es con una de las voces más icónicas de las ondas. Periodista, escritor y humorista, Juan Luis Cano impulsó, junto a Guillermo Fesser, a finales de los 80, el dúo radiofónico que marcó una forma de hacer radio. Tras décadas siendo casa, trinchera y carcajada, a principios de los años dos mil, el proyecto dio lugar a la Fundación Gomaespuma, que trabaja por el acceso a la educación y la promoción de la cultura como herramientas de transformación social, especialmente entre los colectivos más vulnerables. A lo largo de su trayectoria, ha desarrollado y financiado proyectos en Sri Lanka, Nicaragua, Senegal, El Congo o España.

Natural de Carabanchel, con más de diez libros publicados y profundo conocedor del flamenco, su visita al Principado tiene forma de homenaje. El que recibirá en la gala de cierre del festival internacional de humor FIHU, que se celebra en Asturias del 12 al 21 de junio.