Javier López Martín, presidente de Eurocaja Rural

Eurocaja Rural inició su implantación en Asturias en diciembre de 2025 con la apertura de su primera oficina en Gijón, dando así el paso a su presencia en el Principado dentro de su estrategia de

expansión nacional. Posteriormente, en julio de 2026, la entidad reforzó esta apuesta con la apertura de una segunda oficina en Oviedo, consolidando su red comercial y ampliando su alcance

territorial.

Estas aperturas responden a un modelo de banca basado en la cercanía, el asesoramiento personalizado y la combinación de atención presencial y servicios digitales, con una oferta completa

adaptada a particulares, empresas y administraciones. De este modo, Eurocaja Rural no solo impulsa su crecimiento, sino que contribuye al desarrollo económico y social de Asturias, mejorando

el acceso a servicios financieros y ayudando a combatir la exclusión financiera en el territorio.

En la entrevista, el presidente de Eurocaja Rural Javier López Martín señala los objetivos de la entidad en una región que se convierte en la undécima comunidad en la que tiene presencia con la oficina gijonesa en la calle Donato Argüelles y la ovetense en Fray Ceferino. Las actividades de la Fundación y el principio de cercanía son algunas de las claves de la propuesta financiera y de servicio de Eurocaja Rural.

Los pilares que definen el modelo de negocio de Eurocaja Rural son la cercanía, la atención personalizada y el compromiso

con el territorio. Frente a la tendencia del sector financiero de cerrar oficinas, Eurocaja Rural continúa ampliando su red

comercial proporcionando servicio en zonas donde a menudo es la única entidad física presente.

 Eurocaja Rural concentra los valores que durante 60 años han distinguido a la entidad, reunidos en el concepto ‘Ruralismo”:

cercanía, humanidad, personalidad, confianza, innovación, compromiso, solidez, seguridad, tranquilidad, transparencia y

futuro.

 La estrategia de Eurocaja Rural se apoya en una más que prudente política de dotación a provisiones, un beneficio contenido,

una solvencia indiscutible y adaptada a cualquier escenario de riesgo, una de las morosidades más bajas del sistema

financiero español y una prestación de servicios de extraordinaria calidad y sumamente competitivos.

 Eurocaja es una entidad estable, robusta, de cimientos muy sólidos y con una gran salud económica, que ha soportado con

holgura todas las fases de esta prolongada crisis económica. Tiene una cultura empresarial donde priman los principios de

eficiencia, solvencia y viabilidad.

 Uno de los grandes éxitos de esta cooperativa de crédito ha sido actuar con prudencia en los tiempos de crecimiento

económico, sin cometer excesos aun a costa de no dar beneficios espectaculares, siempre buscando las mejores alternativas

para invertir el activo de la Entidad, manteniendo un bajo perfil de riesgo de crédito. Por tanto, Eurocaja Rural ha sacrificado

resultados en aras de garantías de futuro, con unas dotaciones y reservas que la hacen fuerte y garantizan su futuro y la

seguridad de los ahorros de sus socios y clientes, que confían en esta Entidad por su trayectoria histórica y su constancia en el

día a día