ENTREVISTA: Rubén Sánchez, organizador del concurso morfológico equino, Equsevares, nos cuenta los detalles de esta importante cita

En Equsevares participan caballos de Pura Raza Española, cruzados y de tiro, tanto de tipo Burguete como Bretón, se han inscrito un total de 107 ganaderos, que llevarán a Sevares 190 animales. En total se repartirán 8.400 euros entre las diferentes secciones. También habrá premios en metálico para las ganaderías locales.

Se trata de una de las pocas citas de estas características que se organizan en el Principado de Asturias. La buena previsión meteorológica para el fin de semana animará la presencia de público en un recinto situado en Sevares, junto al popular restaurante La Roca.