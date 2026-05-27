EN MÁS DE UNO

ENTREVISTA: Hablamos de la Asamblea Anual de Coceder celebrada esta semana en el Centro El Prial de Infiesto

Cándido Díaz, uno de los impulsores de COCEDER, y Juan Manuel Polentinos, gerente de la institución durante 26 años, nos acompañaron hoy en Más de Uno para recordar el origen y analizar la actualidad de esta confederación

Enrique Carballeira

Infiesto |

La Confederación de Centros de desarrollo Rural –COCEDER-, es una ONG de Acción Social de ámbito estatal, formada por 24 Centros de Desarrollo Rural (CDR) y una Federación pertenecientes a diez comunidades autónomas, que funcionan de manera autónoma y solidaria. Su principal objetivo es el desarrollo social, evitando que el colectivo de personas que viven en el medio rural quede excluido de unos niveles suficientes de bienestar, así como la lucha por la inclusión social, la coherencia y los derechos sociales de tod@s ell@s.

Declarada de Utilidad Pública desde 2004 y certificada con el sello de Calidad EFQM por su sistema de gestión siguiendo los criterios del Modelo EFQM de Excelencia Europea, COCEDER apuesta por la configuración de un espacio donde los valores de la convivencia intercultural, el desarrollo sostenible y la atención prioritaria a los sectores más desfavorecidos sean los ejes que vertebren un Mundo Rural Vivo. También es mediador para tramitar el ingreso mínimo vital, estando inscrita en el Registro de Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La calidad de su trabajo viene avalada por una trayectoria de 40 años de acción y permanencia en diferentes comarcas del estado español. Además, COCEDER también desarrolla, desde 2008 diversos proyectos de Cooperación al Desarrollo en África y América Latina. Por otro lado, para cumplir con el plan estratégico, aprobado en la Asamblea General, se trabaja a través de comisiones, compuestas por personas integrantes de los CDR.

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