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ENTREVISTA: Hablamos con Alicia Andrés del proyecto Cosecha del 27 que este fin de semana comienza en Nava

Comienza ‘Cosecha del 27’, una propuesta que conecta literatura, naturaleza y tradición en cuatro encuentros en Asturias, La Rioja y Andalucía

Enrique Carballeira

Nava |

Diseño del proyecto

Creación escénica, música en directo y participación ciudadana se unen en Cosecha del 27, un proyecto cultural itinerante que recorrerá cuatro localidades de Asturias, La Rioja y Andalucía entre octubre y noviembre de 2026 para conectar la literatura de la Generación del 27 con la naturaleza, el paisaje y las tradiciones locales. Cada encuentro establecerá un diálogo con la cultura del territorio a través de productos como la manzana y la sidra, la uva y el vino o la aceituna y el aceite de oliva.

Seleccionado en la convocatoria de Promoción de la Lectura y las Letras Españolas 2026 del Ministerio de Cultura de España, el proyecto forma parte de las actividades vinculadas al centenario de la Generación del 27 y busca contribuir a la difusión de su legado desde una perspectiva contemporánea, descentralizada y cercana a las comunidades locales.

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