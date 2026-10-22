ENTREVISTA: Hablamos con Alicia Andrés del proyecto Cosecha del 27 que este fin de semana comienza en Nava

Creación escénica, música en directo y participación ciudadana se unen en Cosecha del 27, un proyecto cultural itinerante que recorrerá cuatro localidades de Asturias, La Rioja y Andalucía entre octubre y noviembre de 2026 para conectar la literatura de la Generación del 27 con la naturaleza, el paisaje y las tradiciones locales. Cada encuentro establecerá un diálogo con la cultura del territorio a través de productos como la manzana y la sidra, la uva y el vino o la aceituna y el aceite de oliva.

Seleccionado en la convocatoria de Promoción de la Lectura y las Letras Españolas 2026 del Ministerio de Cultura de España, el proyecto forma parte de las actividades vinculadas al centenario de la Generación del 27 y busca contribuir a la difusión de su legado desde una perspectiva contemporánea, descentralizada y cercana a las comunidades locales.