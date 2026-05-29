TURISMO Y EMPLEO

Impacto sobre el territorio

Hablamos de turismo. De una actividad económica que impacta directamente en la economía de los territorios. Porque genera empleos y fomenta el desarrollo de infraestructuras o de servicios públicos. El turismo atrae visitantes y en ocasiones, los retiene.

Ana Fierro

Gijón |

Los turistas que viajan a Asturias buscan experiencias únicas que necesitan, por ejemplo, de servicios especializados. Se crean nuevos negocios, generan oportunidades económicas para los residentes, se abre el camino para los emprendedores que benefician a toda una comunidad.

Pongamos un ejemplo. Vamos a hablar de Onís con Clara Casanova, técnico de Desarrollo Local y ex-gerente del Plan de Sostenibilidad Turística de Onís entre los años 2020 y 2024. ¿El turismo genera oportunidades de desarrollo en un territorio? ¿El plan de sostenibilidad turística de Onís es un ejemplo?

Turismo y empleo en Asturias. Este espacio lo hemos emitido gracias a los fondos Next Generation y a Turismo de Asturias. Recuerden que son muchas las posibilidades de desarrollo profesional que ofrece el turismo industrial y Asturias como paraíso natural.

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