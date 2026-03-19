La huelga de médicos en Asturias tiene un seguimiento del 60%, descontados los servicios mínimos

La huelga nacional de médicos ronda en Asturias un seguimiento del 60% descontado el efecto de los servicios mínimos establecidos por el Principado, según el SIMPA. El centro de Oviedo se convirtió en el escenario de la protesta de los profesionales médicos asturianos para exigir a la ministra de Sanidad Mónica García, de Más País, que atiende las exigencias propias de los facultativos en el Estatuto Marco. Si no se presenta el anteproyecto, los sindicatos prevén llevar a cabo una semana de huelga hasta junio.

El secretario del Sindicato Médico Profesional SIMPA José Antonio Vidal afirma que los ciudadanos ofrecen un “apoyo impresionante a la causa”, factor importante porque es a quienes se deben los profesionales, son el “eje del sistema sanitario”. “Lamentamos profundamente el fastidio pero la intransigencia de la administración en no negociar, nos ha entorpecido”, alega Vidal.

Vidal, quien ha calificado los servicios mínimos de “abusivos” por lo que están recurridos en la Justicia, ha agradecido que el Colegio de Médicos de Asturias se implique en apoyar las demandas del colectivo. Su presidente Luis Antuña señala que “está en juego el sistema sanitario y ante la necesidad de visualizar el problema, hemos convocado a toda la comunidad médica”. El Estatuto Marco, afirma Antuña, “no representa a los médicos. El sistema nacional de salud tiene un problema de representación. Se negoció con el resto de profesiones y la ministra ha decidido que los médicos queden al margen”.

En las movilizaciones también participa la plataforma Médicos del SESPA, colectivo formado por facultativos jóvenes mayoritariamente. Elena González señala que están camino de convertirse en sindicato y plantear demandas autonómicas. “La Consejería de Salud puede hacer muchas cosas, como los ratios de pacientes en consulta, intentar organizar las plantillas mejor, contratar más personal”. Por eso, quieren una “herramienta de presión a nivel local” para que se escuchan sus reivindicaciones. No descartan plantear una huelga autonómica una vez que se forme este nuevo sindicato.