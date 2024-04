Una voz única

La alternativa planteada por el Ministerio de Transportes no convence. No sirve. Porque no termina con el problema de la zona oeste. Porque lo único que hace es cambiar unos metros la circulación de los vehículos pesados que acceden al puerto.

En Onda Cero hemos hablado con Carlos Arias. El presidente de la Asociación de Vecinos de La Calzada nos ha explicado las decisiones que se han tomado. Asegura que son conscientes de la labor pedagógica que tienen que hacer para lograr que la reivindicación sea de toda la ciudad y no sólo de algunos barrios.

Los vecinos han acordado diseñar un calendario de movilizaciones. Quieren levantar la voz para dejar claro el rechazo absoluto al proyecto anunciado. Desbordar la ciudad en una gran manifestación en el mes de mayo. El día 18. Hacer patente el descontento con concentraciones en la Plaza Mayor el 10 de abril, coincidiendo con el Pleno municipal; durante la reunión del consejo social del día 19; y en la reunión de Gijón al Norte prevista el 29, en la que ha comprometido su participación el secretario de Estado de Transportes.