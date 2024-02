No trates de entenderlo

Cristina Pérez, de "Los Mazcaraos" nos ha explicado que si no estás dentro de este "sentimiento" es difícil entender la dedicación que les caracteriza. Para ser un verdadero charanguero solo hay que tener ganas de divertirse y pasarlo bien con la "familia" en la que se convierte la charanga. Si no te gusta es imposible estar 365 días entero esperando "el mejor momento del año". No ganan dinero. No tienen más recompensa que pasarlo bien.

Las 11 charangas del Antroxu de Gijón tienen en común que llevan desde que acabó el carnaval del año anterior pensando en el disfraz, la letra, la coreografía...Es mucho trabajo, pero a ellos les llena. La "mentalidad carnaval" para ellos va más allá de los 5 días de fiesta. Aunque el de Gijón es el objetivo principal, en cuanto termina van allá donde pueden para seguir la fiesta. Cogen vacaciones, organizan su vida en torno a estas fechas.

Cristina nos cuenta que se piensa mucho en el disfraz, porque es lo primero que ve el público. En resto conforma un todo que genera el espectáculo, el "alma del antroxu", como les definió el presidente de Divertia. Ganar no es el objetivo para ellos.

Las once charangas son: