Trasladar las mercancías peligrosas al túnel de Aboño "es una chapuza"

Ovidio de la Roza recuerda que ASETRA apoyó derivar el tráfico pesado hacia Aboño en cuanto se tumbó el vial de jove. Pero pidieron que viniese precedido de unas inversiones que acondicionasen la vía. Nada se hizo y ahora obligan a los camiones que trasladen mercancías peligrosas que vayan por ahí. "Es una chapuza", advierte.

Estas declaraciones les han valido a los transportistas la crítica del consejero de movilidad. Alejandro Calvo les ha acusado de falta de rigor, aseverando que este movimiento beneficia claramente a la seguridad de los vecinos de La Calzada. Ovidio de la Roza cree que se les está intentando "manipular". Llevan 25 años pidiendo sacar el tráfico de La Calzada y que se habilite un vial "seguro y rápido". Pero nada se ha hecho, y la alternativa por Aboño que se anunció no avanza. Obligar a las mercancías peligrosas a pasar por Aboño responde a las presiones vecinales, cree De la Roza, y a la necesidad de vender algo a la opinión pública. Es un movimiento "político".

El presidente de ASETRA lamenta la "criminalización" constante a la que se somete a los camiones. Recuerdan que el Musel necesita unos accesos dignos "o cerrar definitivamente".