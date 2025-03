Riesgos y ventajas de abstenerte en una votación

Y aunque la abstención a nivel teórico significa no votar ni a favor ni en contra de una propuesta, en el plano político tiene muchos más significados, no todos positivos. Con nuestro ANALISTA POLÍTICO, Ángel Alonso, hemos tratado de entenderlo.

La abstención puede ser una opción cuando se pretende mantener una posición neutral, responder a los propios cálculos estratégicos de los partidos o esconder la falta de acuerdo interno. También, como parece más el caso que nos ocupa, evitar el bloqueo a una propuesta. Con la abstención se puede ganar tiempo para buscar más información o tener posibilidad de hacer un análisis más en profundidad de una medida concreta. Si embargo, aunque la abstención evita que se asuma un coste político inmediato, puede volverse en contra de quien la protagoniza porque, como está pasando, puede ser acusado de incoherente o poco serio.

Llegados a este punto, un gobierno como el de Foro y PP, deben ahora contrarrestar los mensajes que ponen en duda su consistencia porque el debate ha evolucionado y toca un tema sensible como es el de acceso a la vivienda. La teoría política recomienda aportar nuevas informaciones que justifiquen la postura o señalar las causas por las que se ha cambiado de opinión. Porque una abstención no es un voto en si mismo y debería dejar abierta la puerta a apoyar o rechazar una propuesta en un futuro, pero en la práctica es utilizada para atacar al rival político. Foro y PP también podrían presentar su propia propuesta alternativa para no perder el control de la situación, explica Ángel. Sea cual sea la solución, lo más importante es ser convincente.

La abstención tiene por tanto diversos riesgos para un gobierno. También alguna ventaja.