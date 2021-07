El Presupuesto regional de 2022 incluirá una partida para el Botánico gijonés

Sobre ese acuerdo hemos hablado en Onda Cero con Aurelio Martín, concejal de Medioambiente. Ha insistido en la necesidad de promocionar una actividad en el Jardín, que tengan que ver con su esencia para no devaluarla.

Al también responsable de Movilidad le hemos preguntado por el nuevo mobiliario instalado en 'el cascayu'. Unos enormes cajones de madera a modo de bancos que han dado para memes, bromas y motes en las redes sociales. Martín, sabedor de la nueva polémica, no ha querido entrar en ella. Asegura no es un tema que dependa de Movilidad. "Siempre hemos dicho que queríamos que el cascayu fuera provisional y aún hay que trabajar en el proyecto definitivo". "No sé hasta qué punto estas instalaciones contribuyen a la polémica".