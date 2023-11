El incremento de la presencia policial es bien recibido, pero insuficiente, advierten. Reclaman al Ayuntamiento que valore cambios que acaben con el problema de forma definitiva. Los vecinos están hartos, se sienten inseguros.

Texto íntegro del comunicado que firma la FAV Gijón:

"OCIO SÍ, PERO NO ASÍ

El ocio no es compatible con peleas, con heridos, con altercados de toda índole… Y mucho menos con muertes. Fomento es una zona muy poblada de Gijón en la que los vecinos/as tienen derecho a aparcar, a pasear y a disfrutar de una seguridad que a día de hoy no sienten. Los taxistas tienen derecho a trabajar con tranquilidad por esa zona de la ciudad y los policías deben tener siempre el control, a pesar de que se les lleguen a lanzar botellas u objetos de todo tipo, bajo la impunidad de la noche y las aglomeraciones. La falta de medidas claras, de protocolos de seguridad, de normas que impidan que en apenas 300 metros exista un modelo de ocio nocturno, que, más allá del beneficio privado de algunos, perjudica a todo el mundo, ha desencadenado una situación de difícil solución.

Las asociaciones vecinales de la zona centro, Jovellanos, Cimadevilla y Poniente, han transmitido a la FAV su preocupación por lo sucedido y nos han pedido que actuemos con urgencia, por eso este viernes a las 20:00 en Marqués de San Esteban organizaremos una concentración bajo el lema “Ocio Sí, pero no así” No podemos permitir que vuelva a suceder, no vamos a consentir que esto se convierta en el cuento de la marmota: otro suceso violento en Fomento y con resultado de muerte. Sucesos violentos ocurren con frecuencia en los últimos años en esta pequeña zona de la ciudad. Pasan dos semanas y ya nadie se acuerda. Pensábamos que con el trágico suceso de la brutal agresión a Germán habíamos aprendido algo, pero no. Todos los estamentos dicen que van a hacer pero luego no se hace. Esta vez toca hacer y no decir. Y nada cambiará si los que tienen que hacer que esto cambie no hacen NADA. Queramos o no, parezca más o menos gruesa la expresión, fomento se ha convertido en una ciudad sin ley, en la que ni vecinos/as, ni taxistas y nos atreveríamos a decir que ni siquiera policías se sienten seguros. Desde la FAV, creemos que es momento de poner las cosas en orden y que cada uno asuma sus responsabilidades. La administración- autonómica o local- ha de habilitar los protocolos de seguridad suficientes para que las fuerzas de seguridad puedan intervenir de manera eficiente. Quizá sea momento de pensar en regulaciones para el control de las personas que “vigilan” el interior de los establecimientos hosteleros, mecanismos para controlar los aforos a los locales, controlar las licencias para que no existan fraudes de ley, sacar de los armarios expedientes sancionadores, regular y controlar horarios, dispersar las licencias de cafés teatro-conocidos como afters- mayores y mejores controles de accesos, alcohol y drogas. Nosotros siempre animamos a los vecinos/as a denunciar, pero nos transmiten que están cansados de que no sirva de nada. Los cuerpos de seguridad aseguran sentirse impotentes en muchas situaciones por no tener protocolos claros de actuación y sentirse atados.

Como decíamos antes, es tiempo de hacer y no de decir: eso no implica que debamos sentarnos y dialogar. La Comisión de Seguridad Ciudadana ha de reunirse con celeridad y con mayor frecuencia. Pero si nos sentamos a hablar, no es para que las partes implicadas vuelvan a meter la cabeza debajo del ala, sino para levantar las alfombras, ver los problemas reales y pactar las medidas a desarrollar para que el modelo de ocio que se desarrolla en Fomento, el modelo más consumido por nuestra juventud, no esté presente en el futuro de la ciudad.

Ocio sí, pero no así."