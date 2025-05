Una mediocridad insoportable

El Sporting cayó en Castellón con estrépito, aunque los goles de Otero disimularon en el marcador el pésimo encuentro de los de Asier Garitano. Los rojiblancos afrontaron el partido como si la guerra ya no fuera con ellos (quizás por el colchón de siete puntos que se mantiene sobre el Eldense, empeñado en no ganar a nadie), y sólo reaccionaron en determinados momentos por el orgullo de Otero y Dubasin, sin los cuales el Sporting ya sería equipo de 1ª RFEF. Asier Garitano realizó todo tipo de experimentos (Kevin de central, Pablo de extremo, Serrano de mediapunta...), pero no dio con la tecla en ningún momento.

El Sporting afronta la recta final de Liga inmerso en una mediocridad indecente para unos aficionados que pagan los recibos más caros de la categoría para que Orlegi no gaste un duro en la plantilla, e incluso la debilite con todas las ventas posibles desde su llegada. La temporada actual se va a salvar por el bajo nivel de los cuatro últimos, pero la próxima solo invita al pesimismo: los mexicanos (o lo que queda de ellos con Irarragorri en busca y captura en su país) insisten en un modelo que puede hacer Historia en Gijón (pero para mal) y con unos responsables (dirección deportiva, responsables institucionales) que no tienen ni idea de por dónde les pega el aire, y sólo venden humo, y una capacidad económica irrisoria para pensar en objetivos importantes. Negros nubarrones para un afición fiel pero hastiada de todo.

