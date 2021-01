Más de Uno Gijón Informativo 26/01/2021

Tercer día de cierre perimetral en el concejo de Gijón. La Fundación Municipal de Cultura no ha cambiado sus previsiones. Mantiene las limitaciones vigentes desde hace meses.

Sí hay algunos cambios en el uso de las instalaciones deportivas cerradas, no en las pistas al aire libre. Menos que en anteriores ocasiones.

Reunión mañana de la mesa de la concertación local. Se espera que se aborde el anuncio del Gobierno municipal de destinar, no menos de un millón de euros, a ayudas directas para los hosteleros que no pueden instalar terraza. No gustó a sindicatos y patronal el modo en el que conocieron la noticia. Preocupa de dónde pueda salir ahora esa partida económica.

La revista cinematográfica que publicó un artículo crítico con el Festival de Cine y su director, devolverá el dinero que el Ayuntamiento pagó por él. Lo ha confirmado la gerente de Divertia en el consejo de administración convocado tras pedirlo toda la oposición. Lara Martínez asegura que, ni la dirección del FICX ni la de Divertia, le dieron el visto bueno al texto. Ve lo sucedido como una anécdota que no debe ensombrecer el trabajo desempeñado por el equipo del festival.