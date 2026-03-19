Llega a Norte Motor el nuevo Alpine A390

Los clientes que acudan al concesionario contarán con asesoramiento personalizado y acceso a sus principales opciones de configuración. Es una oportunidad única para vivir de cerca la experiencia Alpine y conocer su propuesta deportiva y tecnológica de A390 GT.

El diseño exterior destaca por una carrocería sport fastback con firma luminosa LED Alpine, faros matriciales adaptativos y llantas de aleación diamantadas de 20'' con neumáticos Michelin Sport EV. En el interior combina Alcantara y cuero Nappa, asientos deportivos Alpine con Alcantara perforada, calefactados y con ajustes eléctricos, volante inspirado en la Fórmula 1 y un ambiente luminoso personalizable.

Nuevo modelo Alpine en Norte Motor | OCR Asturias

El confort se refuerza con climatización bizona, sistema de audio premium Devialet de alta fidelidad con 13 altavoces, interfaz digital conectada con pantalla de 12 pulgadas que incluye Alpine Portal con Google integrado y 10 GB de datos mensuales en servicios conectados y aplicaciones durante 5 años para los primeros clientes (hasta junio de 2026), además de múltiples ayudas a la conducción (control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, frenado automático de emergencia, cámara 360°, seis airbags, detector de fatiga).

Un vehículo sin duda perfecto para los amantes de los deportivos, fabricado íntegramente en Europa y con la experiencia de la marca Alpine.