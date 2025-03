Un invierno que siga escapando del lobo

Mantenemos otra de nuestras CONVERSACIONES DE ASCENSOR con Javimo para hacer balance de un invierno al que, como siempre le dijeron, no se lo come el lobo y que acabó demostrando que el tiempo hace lo que le da la gana. Nunca podemos fiarnos porque los fenómenos meteorológicos siempre vienen cuando vienen. Personalmente Javimo nos cuenta que para él la primavera no empieza hasta la segunda quincena de abril.

Por todo esto, una estación más se ha demostrado que las predicciones estacionales sirven de poco porque simplemente son un análisis estadístico. Se dijo que el invierno iba a ser cálido y seco, pero en su recta final se trastocó totalmente. Asturias se ha librado de la mayor parte del tren de borrascas que afectó a España. Es una cosa que se ve muy fácilmente en los mapas si sabes interpretarlos y que se basa en el punto en el que se coloca el "escudo". Normalmente está más al sur y nos rebota a nosotros las lluvias, pero en esta ocasión ha sido al contrario.

Todavía no puede avanzarse qué semana santa nos espera, pero la apuesta personal de Javimo (que seguro a alguien le servirá para quejarse...) es que será pasada por agua. Pero no hay aún mapas. Sí los hay para principios de abril, y anuncia frío.