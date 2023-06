La imaginación al servicio de los ilustradores

Los niños tienen ideas fantásticas y los ilustradores se lo han pasado bomba dándoles forma.

Raquel Bonita es una ilustradora gijonesa que vive actualmente en Copenhague. Sus libros han sido publicados en España, Francia, Alemania, Reino Unido, Canadá y EEUU y sus ilustraciones seleccionadas en diferentes exhibiciones internacionales. En 2021, fue una de las ganadoras de la 55º Exhibición de Ilustración de la Feria del Libro de Bolonia. En 2018, fue Mención Especial en los Golden Pinwheel Young Illustrators Competition de la Feria del Libro Infantil de Shanghai en China. Sus ilustraciones han sido seleccionadas también en 2020 en el BIBF Ananas International Illustration Exhibition en Beijing. En 2018, también fue finalista de la Exposición de Ilustración de la 11º Encuentro Internacional de Ilustración de S. Joao da Madeira en Portugal y en el Nami Concours de Corea del Sur. Además, ha sido seleccionada en el Sharjah Children’s Reading Festival de Emiratos Árabes Unidos en tres ocasiones.

Ana Pez trabaja como ilustradora desde hace más de diez años. Crea desde su estudio madrileño, La Doña, que comparte con otras amigas ilustradoras. Ha colaborado en todo tipo de proyectos ilustrados, desde prensa a cartel pasando por videojuegos. Ha realizado varios murales, participando en un par de ediciones del MIAU (Museo Inacabado de Arte Urbano) en Fanzara, Castellón; también en el Departamento de Idiomas de la Universidad Autónoma de Madrid. En el mundo editorial, ha colaborado en proyectos a nivel nacional e internacional con editoriales como SM, Nórdica, Libre Albedrío, Orfeu Negro, Fondo de Cultura Económico, Nobrow o L´Agrume. Su trabajo como ilustradora ha sido reconocido y seleccionado en varias ocasiones en festivales como Ilustrarte (Portugal), la Mostra de Ilustradores de la Feria del Libro de Bolonia (Italia) o el Catálogo Iberoamericano de Ilustración (México). Sus dos libros más personales, Mi hermano pequeño invisible (2015) y Cinematográfico (2020) han sido galardonados con varios premios, entre otros, con una Mención Especial en los Bologna Ragazzi Awards de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia, Italia. En 2020 inauguró su primera exposición individual de dibujos ad hoc, Puré y pescado blanco, en la Galería Araña, en Madrid; y unos meses más tarde, en Estudio 64, en Valencia. Compagina su labor artística con su faceta como profesora en varias Escuelas y Universidades especializadas en Diseño e Ilustración.

David Pintor es entre otros reconocimientos, Finalista en los CJ Picture book awards de 2011, por Compostela, Premio “L´illustratore dell´anno 2011” convocado por Città del sole, Premio “Letterattura per Ragazzi 2018” al mejor álbum ilustrado por Venezia, - Premio Mingote 2013, Premio especial en el Festival Nami Island International Illustration Concours de 2013 y 2015, Premio Gianni Rodari 2017 por Venezia o Premio especial del jurado Andersen 2015 por La piccola grande guerra.

María Perera nace en Gijón, donde descubre desde pequeña que hay pocas cosas en la vida que le gusten tanto como escuchar a los Beatles y dibujar. Se licencia en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo y un poco más tarde estudia Diseño Gráfico en la Escuela Superior de Arte de Avilés. Su estilo es versátil, moviéndose siempre entre la ilustración infantil y el retrato y, a lo largo de estos años, ha trabajado para diferentes editoriales, así como agencias publicitarias nacionales e internacionales. Algunos de sus trabajos más destacados han sido publicados por Penguin Random House, Rockridge Press, Impronta Editorial, La Navaja Suiza o Little Tiger Press entre otros. Hoy sigue escuchando a los Beatles y se siente afortunada por poder dedicarse a lo que más le gusta, la ilustración.

Miguel Calatayud es Premio Nacional de Ilustración 2009 por el conjunto de su obra y Distinción 2019 de la Generalitat Valenciana al Mérito Cultural. Nació en Aspe (Alicante), estudió en la Escuela de Artes Aplicadas de Murcia y se licenció en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Su irrupción profesional a comienzos de la década de 1970 contribuyó a la renovación de la ilustración gráfica española y, desde entonces, no ha dejado de sorprender con una amplísima trayectoria que abarca ilustraciones de libros, álbumes de cómics, ilustraciones en revistas, carteles, creación de imagen, colaboraciones en campañas, etcétera. Sus creaciones componen un imaginario propio inconfundible, espejo de una fantasía sofisticada, que no se pliega a los dictados del mercado y que apunta a un espacio de libertad que no entiende de géneros ni fronteras. Premio Lazarillo de Ilustración por Cuentos del año 2100 (1974); recibió en dos ocasiones el Primer Premio del Ministerio de Cultura a las Mejores Ilustraciones de Libros Infantiles y Juveniles: en 1989 por Una de indios y otras historias y en 1991 por Libro de las M'Alicias; Premio a la Mejor Obra en el XVI Salón Internacional del Còmic de Barcelona por El pie frito (1998); Candidato por España al Premio Internacional Andersen (2000). Exposiciones personales más representativas: Miguel Calatayud. Retrospectiva de obra gráfica, Fundación Luis Cernuda, Museo de Arte Contemporáneo, Sevilla (1986); La aventura del dibujante, Sala Parpalló, Valencia (1995); Miguel Calatayud / Ilustraciones 1970-2010, Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM), Valencia (2011).

Juan Hernaz crea ilustraciones para diversos ámbitos, desde cartelería y publicidad hasta teatro, botánica o memorias corporativas y, muy especialmente, literatura infantil y juvenil. Doctorando en Bellas Artes (Universidad de Salamanca), es también Experto Universitario en Diagnóstico y Educación de Alumnos con Altas Capacidades (UNED). Conferenciante habitual en congresos y universidades, ha dirigido e impartido el Aula de Extensión Universitaria sobre Álbum Ilustrado (Universidad de Oviedo, 2017-2020). Como ilustrador, su trabajo ha sido reconocido con el Premio Internacional de Álbum Ilustrado Ciutat de Benicarló en dos ocasiones (2016 y 2017), el Premio de Ilustración en el Certamen Arte Joven de Castilla y León (consecutivamente entre 1998 y 2005), el Premio Oh! de Teatro a la Mejor Escenografía en 2013, 2015 y 2017 o las Medallas de Oro y Plata en los Vision Awards, en los ARC Mercomm Awards y en los Stevie Awards (EE. UU.), considerados el más importante reconocimiento internacional en diseño de memorias corporativas, en 2014, 2017, 2018, 2019 y 2020 por sus ilustraciones desarrolladas en colaboración con Graffiti Studio (Estambul). Trabaja habitualmente con editores, entidades públicas y privadas, universidades, equipos de divulgación científica y estudios de comunicación en España, Francia, Estados Unidos, China, Turquía, India, Israel o Singapur. Sus ilustraciones forman parte de congresos, identidades gráficas, publicidad y campañas internacionales de empresas como Bayer Pharmaceuticals o Carlsberg, o entidades como Amnistía Internacional.