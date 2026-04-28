A dos partidos del ilusionante play-off

El Alimerka Oviedo Baloncesto ha presentado esta mañana la gran fiesta con la que pondrá el broche de oro a la temporada regular junto a toda su afición. Este próximo sábado, coincidiendo con el último partido en casa ante Caja Rural CB Zamora, los aledaños del Palacio de los Deportes se transformarán en una espectacular Fan Zone llena de actividades gratuitas, juegos, música y baloncesto.

El acto de presentación ha contado con la participación del director general del Alimerka Oviedo Baloncesto, Fernando García, quien ha estado acompañado por Conchita Méndez, concejala de Deportes; Nuria Meana, responsable de marketing de Caja Rural de Asturias; y Pelayo Collantes, responsable de marketing e innovación de Alimerka.

El gran protagonista de la jornada del sábado será el ‘Pasaporte OCB de Pumarix’, una iniciativa dirigida a niños y niñas de entre 6 y 12 años que enlaza con una emotiva historia sobre la adaptación del club y su mascota a su nueva casa.

La jornada comenzará a las 12.30 y los niños tendrá que ir completando cada uno de los sellos del pasaporte para acceder a los premios. Aparte de los tres patrocinadores principales, también habrá actividades del Museo de Bellas Artes de Asturias, Enerthy y ATM Burgers. Asimismo, se instalarán hinchables, una pista de 3×3 y habrá animación toda la jornada, en este sentido desde el club queremos agradecer a Nokao por su involucración en el desarrollo de la actividad.

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