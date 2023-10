Dos argumentos muy diferentes para explicar la ruptura de un tripartito

La alcaldesa echa a Vox por armar follón y Vox anuncia una "oposición feroz"

Moriyón asegura que "desde Madrid" dieron orden a Vox de que armasen follón en Gijón. Considera que no tiene sentido meterse con el Ficx, "un festival que nadie cuestiona". Afirma lamentar tener que echar a Vox pero "no tenía alternativa". La alcaldesa añade que ya había visto "cosas raras" pero no iba a permitir que se cambiase "un sectarismo por otro", en relación a las intenciones de Vox con el FICX.

Sara Álvarez Rouco, portavoz de Vox, tiene una versión muy diferente. Afirma que echan a Vox por negarse a que se subiesen impuestos. "El ficx es una excusa" porque, añade, "tampoco iba a cambiar este año". Defiende el cambio de modelo que pretendía porque los premios tampoco son tan importantes, dice.

Vox anuncia una oposición "feroz" y advierte que tenerles en la oposición "es lo peor que le podía pasar al gobierno". Rouco no deja claro si apoyaría una moción de censura contra Carmen Moriyón porque "aún no lo ha pensado" y da por hecho que no dimitirá "aunque debería". La acusa de haberles engañado. A Vox y a los gijoneses.

Añade que en 109 días de tripartito no se han reunido con la alcaldesa "ni una sola vez". Le afea que diga lamentar su salida del gobierno porque es "falso buenismo".