Carmen Moriyón deja a Vox fuera del gobierno de Gijón por el FICX y asuntos fiscales

Vox, fuera del gobierno de Gijón

La alcaldesa de Gijón Carmen Moriyón ha anunciado este miércoles la ruptura del pacto con Vox, poco después de los 100 días del Gobierno tripartito, no solo no por no haber sido capaz de ejercer las responsabilidades que les otorgaron los ciudadanos, según ella, sino que porque, a su juicio, "ha antepuesto sus siglas al interés general". "Mientras yo sea alcaldesa este Gobierno no va a permitir ninguna injerencia desde Madrid ni desde donde sea", ha recalcado la regidora gijonesa. La regidora de Foro señala que también había discrepancias sobre las ordenanzas fiscales.

Desde México, donde se encuentra de viaje de trabajo, el director del FICX Alejandro Díaz manifestaba su "total confianza en Carmen Moriyón".

El modelo del FICX, detonante de la ruptura

La concejala de Vox Sara Álvarez Rouco había mostrado por la mañana su intención de cambiar el contenido y perfil del Festival Internacional de Cine de Gijón, el FICX. La edil afirmó que querían eliminar "sesgos y partidismos ideológicos" y abrirlo "a todo tipo de públicos, en un enfoque distinto pero respetuoso". Rouco no se refirió en ningún momento a colectivos concretos, pero señaló que quería un certamen para "muchos, no para unos pocos". Rouco precisó que no lo había hablado con el director del Festival y respecto de los socios de gobierno, Foro y PP, indicó que "algo dijimos".