Última hora de la polémica de Frank Cuesta: su hijo huye de Tailandia porque allí no está “seguro”

La polémica desatada en los últimos días en torno a la figura de Frank Cuesta continúa y va desarrollando nuevos capítulos. La última novedad es el anuncio de Zape, hijo mayor de Frank, de que ha salido de Tailandia. "No estoy bien, no me siento bien" ha sentenciado en un vídeo que ha publicado en su canal de YouTube, en él también afirma que no se siente seguro en Tailandia, "necesito irme del país".

El hijo de Frank permanecía en el país apoyando a su padre y pendiente de recibir el pasaporte para poder salir del país, "llevamos dos meses muy complicados". También ha agradecido el apoyo que están recibiendo tanto él como su padre pese a la polémica desatada tras la filtración de unos audios en de Frank que le inculpaban de maltrato animal y tráfico, entre otras cuestiones.

Frank publicó un vídeo confesando todas las acusaciones para desmentirlo al día siguiente, afirmando que le habían obligado a grabarlo. El personaje público ya había comunicado en redes sociales que había recomendado a su hijo abandonar el país debido al "acoso" que está sufriendo él y su familia. Zape afirma también en el vídeo que ha estado "agobiado" estos días debido a los distintos juicios en los que ha apoyado a su padre, que según él ya está "todo arreglado".

Zape Cuesta, aunque se crio en Tailandia, ha residido en España desde el año 2019, a dónde se trasladó para ser futbolista en equipos como la Agrupación Deportiva Alcorcón y el Club de Fútbol Fuenlabrada. Hace unos meses se trasladó de nuevo al país asiático para ayudar a su padre con su santuario de animales.