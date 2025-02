Dimisiones en LABoral Centro de Arte

Dimiten tres de los diez miembros de la comisión. Laura Baigorri, María Ptqk, y Pau Waelder se muestran en desacuerdo con el modo en el que se ha gestionado el cese del director-gerente, así como por la deficiente comunicación del Patronato de LABoral con la Comisión Científica, que no fue informada ni consultada sobre esta situación, a pesar de su gravedad. Pau Waelder critica que no se contase con la comisión para el cese pero ahora se les pida participar en el proceso de selección del nuevo director. Aunque no son un órgano consultivo, entienden que debería actuarse de otra manera y no ocultan su incomodidad.

Waelder pone además en duda las razones para cesar a Pablo de Soto. El informe en el que se basa la consejería de cultura no es concluyente a su juicio. La mayoría de las quejas parte de una misma persona y se da por probadas acusaciones que no están refrendadas por pruebas, ha contado en Más de Uno. Lamenta especialmente que en el informe no se haga ninguna referencia a la programación que ha sacado adelante el director cesado. Waleder entiende que ha sido un buen trabajo, adaptado al presupuesto existente.

Los dimisionarios alertan además de las prisas que se han instalado ahora en LABoral. Creen que el proceso para cubrir la plaza está siendo acelerado. Pau, que participó en la selección de Pablo de Soto, cree que un trámite de este tipo requiere de mucho tiempo.

Laura Baigorri

Catedrática de Artes Mediales en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Combina su experiencia docente e investigadora con el comisariado y ha publicado artículos y ensayos sobre videoarte, arte y activismo en internet, arte y redes sociales y game.art.

María Ptqk

Curadora, investigadora y gestora cultural especializada en las intersecciones entre las artes y la cultura tecnocientífica. Doctora en investigación artística por la UPV-EHU (Premio Extraordinario de Doctorado), licenciada en Derecho y graduada en Ciencias Económicas, DEA en Derecho Internacional Público en Paris II – Sorbonne y en Derecho de la Cultura en la Uned – Carlos III de Madrid.

Pau Waelder

Senior Curator en Niio.art, comisario e investigador especializado en arte de nuevos medios y mercado del arte. Doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la UOC, centra su trabajo en las relaciones entre artes visuales, tecnología digital y sociedad en exposiciones, conferencias y artículos.