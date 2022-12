Cuándo encienden las luces en Gijón en 2022: horario y cómo verlas

¿Qué día se encienden las luces de Navidad en Gijón?

La empresa Germán Vizcaíno es la encargada de iluminar las fiestas en la ciudad desde 2018. Entonces ganó el contrato, por un plazo de 2 años, que incluía la posibilidad de 2 prórrogas de un año. El precio de adjudicación fue de 968.000 euros, IVA incluido. Un gasto anual de 484.000 euros. Tras semanas de trabajos, las luces se encenderán el viernes 2 de diciembre. En un acto convocado en la Plaza Mayor de la ciudad.

¿A qué hora se encienden?

Será a las 18:00 horas. Este año las luces estarán encendidas de 18:00 a 22:30 horas, de lunes a jueves. Los fines de semana y festivos, y en Nochebuena, Nochevieja y la víspera de la noche de Reyes, de 18:00 a 1:00 horas. Las luces son led de bajo consumo desde hace años. Pero a eso se añadirá que dada la situación actual, se restará media hora al horario de la iluminación de años anteriores. Media hora menos de luces en los días laborables. El Ayuntamiento de Gijón estima que así se ahorrará un 10% por semana, 3862,615 Kw/h.

¿En qué calles de Gijón hay luces de Navidad?

El equipo de gobierno, en el momento de la adjudicación del contrato, decidió impulsar una mejora del proyecto general. Para incrementar las zonas de iluminación. Por eso las luces llegan a las principales zonas comerciales de la ciudad, pero también a los barrios.

La ciudad en varias zonas.

La zona A abarca: Plaza del Marqués, Plaza Mayor, Nautico, Plaza del Carmen, c/ Tomás Zarracina, c/ Tomás y Valiente, Paseo de Begoña, Plaza del Parchís, Paseo del Muro de San Lorenzo, avda. Molinón, avda. Argentina, Ateneo Obrero de La Calzada.

La zona B agrupa lugares singulares de diversas zonas del municipio: Plaza de Europa, c/ Marqués de San Esteban, Plaza 6 de Agosto, Campinos y c/ Covadonga, Plazuela de San Miguel, c/ Fernandez Vallín, Plaza Piscinas del Llano, Parque de Urgisa, Parque Fábrica del Gas, Plaza de la República, Plaza de la Habana, Parque Eguiburu Banciella, Parque del Cerillero, Parque Jardines Samuel González Granda, Parque de las Palmeras, Plaza Suárez Solís y avda. de Roces esquina Ramón Gómez Lozana.

La zona C agrupa el alumbrado en zonas de especial relevancia: rotonda de Foro, rotonda avda. Portugal, rotonda Albert Einstein, c/ Corín Tellado, rotonda del Caballo, Plaza Viesques II, rotonda de Ceares, rotonda del Llano y rotonda de Roces.

Algunas de las instalaciones tienen megafonía propia y con seguridad las instalaciones 3D volverán a ser los photocall más utilizados de las fiestas.