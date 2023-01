Cabalgata de Reyes de Gijón: horario, recorridos y calles cortadas

Los Reyes saludarán a los niños de Gijón desde la Plaza del Marqués, desde donde se dirigirán al Teatro Jovellanos. Allí van a celebrar cuatro encuentros, desde las 12:30 horas y hasta las 14:45 horas, con los más pequeños. El Ayuntameinto de Gijón ha repartido para esos encuentros 3.168 localidades gratuitas que se pusieron a disposición del público y que están agotadas .

La cabalgata comenzará a las 18:00 horas. Saldrá de Viesques para finalizará en los Jardines de la Reina. El recorrido será el siguiente: C/ Poeta Ángel González, Anselmo Solar, Avenida de la Costa, Avenida de Castilla, c/ Emilio Tuya, Menéndez Pelayo, Avenida de la Costa, c/ San Bernardo, Plaza del Instituto, c/ Jovellanos, Los Moros, Munuza, Plaza del Carmen, Felipe Menéndez, Marqués de San Esteban y Jardines de la Reina.

Recomendaciones para seguir la cabalgata:

- Durante la jornada se restringirá el tráfico en algunos barrios por lo que se recomienda el uso del transporte público. Algunos recorridos de los autobuses ofrecidos por EMTUSA variarán debido a la celebración del desfile, por lo que se ruega consultar a dicha empresa para conocer frecuencias y paradas con exactitud. (bus.gijon.es) (tlf. 985 18 10 80).

- Se ruega a los espectadores que sigan en todo momento las indicaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como de la organización.

- Por motivos de seguridad se ruega a los espectadores, que durante la cabalgata, mantengan la pertinente distancia de seguridad con los grupos y las carrozas participantes.

- Se prohíbe el uso de espráis durante el desfile: impide la visión desde los vehículos, molesta a los participantes, a SS.MM. y dañan los instrumentos musicales.

- Se recuerda que los niños y niñas son los protagonistas, piense en su comodidad y en su buena visión del desfile.

La cabalgata de 2023 estará formada por 1.150 personas divididas en más de 50 grupos, entre los que destacan diferentes bandas y formaciones musicales, como bandas de gaitas, grupos de percusión, cofradías e incluso carrozas musicales, que este año se han cubierto por si la lluvia hiciera aparición, aunque en principio las predicciones son de día soleado con temperaturas de 6 a 17 grados.