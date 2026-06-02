El balón vuelve a la arena de Gijón

El Patronato Deportivo Municipal de Gijón (PDM) ha presentado hoy en la sala de prensa del Ayuntamiento el XIII Torneo Mini Triocar de Balonmano Playa San Lorenzo, organizado por la Agrupación Deportiva Gijón Jovellanos, con la colaboración del PDM.

Esta nueva edición se disputará los próximos 6 y 7 de junio en la playa de San Lorenzo, y reunirá a los mejores equipos de la disciplina de la zona norte.

Las once ediciones pasadas han servido para convertir esta competición en un clásico de los eventos que se realizan en la zona, y ya es costumbre poder ver en el arenal gijonés a jugadoras y jugadores internacionales que potencian la calidad del Torneo.

La competición cuenta todos los años con cerca de 300 participantes entre la categoría femenina y masculina, con alrededor del 55% de ellos provenientes de otras comunidades autónomas como Cantabria, Euskadi, Castilla y León o Madrid.

David Pellitero, miembro de la organización del Torneo se muestra orgulloso por lograr afianzar “año tras año esta competición, hasta convertirla en un imprescindible del calendario deportivo veraniego de muchos jugadores y jugadoras de balonmano”.

Por su parte, el concejal de Deportes y presidente del Patronato Deportivo Municipal, Jorge Pañeda, no ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecer a “voluntarios y patrocinadores” por su esfuerzo constante para “sacar adelante este y todos los eventos deportivos”.

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