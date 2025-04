FSA e IU no retrasarán la comisión de investigación sobre Mina Cerredo

La Junta General del Principado tendrá comisión de investigación sobre el accidente de mina Cerredo. Ya había mayoría absoluta garantizada con PP, Vox, Foro y la diputada Tomé. Además, ni grupo socialista ni Izquierda Unida se van a oponer formalmente a la creación de esa comisión. En un comunicado conjunto de la FSA e IU Convocatoria por Asturies, ambos partidos indican que tenían la prevención del uso partidista del dolor por la muerte de los mineros por parte de la derecha y la extrema derecha y por eso se oponían. Pero, indica el texto, conscientes de que existe una mayoría parlamentaria favorable a su constitución, las fuerzas que sustentamos al gobierno de Asturias no vamos a emitir criterio formal contrario para evitar que se retrase su constitución”

La posición de la exdiputada de Podemos Tomé fue determinante al dar su visto bueno a crear la comisión. Entonces, el consejero de Gobierno y coordinador de IU Ovidio Zapico mostraba su contrariedad al entender que era un "error" que que favorecía a la oposición.

El portavoz parlamentario de IU Xabel Vegas niega cambio de criterio: quieren evitar que la ultraderecha busque un circo: "no, no ha habido ningún cambio. Nosotros siempre hemos dicho que estamos en contra de la politización de la tragedia. Las comisiones de investigación pueden ser herramientas muy útiles pero requieren consenso de fuerzas democráticas para no ser un espectáculo". La portavoz socialista Dolores Carcedo cree que la comisión en realidad no hace falta porque hay tres investigaciones abiertas: Inspección de Servicios, judicial y comisión técnica de seguridad minera. Cree que hay partidos que han juzgado lo ocurrido. "una comisión en la Junta no aporta nada a las investigaciones abiertas. Creemos que son suficientes y hay quien ya han sentenciado antes de la comisión de investigación".

El PP no se da por aludido. El portavoz Luis Venta recuerda que esperaron las explicaciones parlamentarias de la dimisionaria Belarmina Díaz. Quieren una investigación parlamentaria respetuosa, empezando por los fallecidos. "Es una buena decisión" la de PSOE e IU "aunque con una cuerda atada, era un clamor". Lo mismo quiere Vox cuya portavoz Carolina López lamenta que el presidente Adrián Barbón se haya opuesto hasta ahora a la investigación parlamentaria como si le provocase urticaria: "el señor de los 8 apellidos mineros está utilizando un sentimentalismo barato para intentar camuflar la nefasta gestión en la Consejería de Industria. Hemos pedido desde el principio una investigación seria y respetuosa para saber la verdad". Adrián Pumares, diputado de Foro, ve correcto que los socios de gobierno no bloqueen la investigación de la Junta pero lamenta la actitud de Barbón. "Qué teme", se pregunta Pumares.

La diputada Covadonga Tomé cree que la expectativa de la derrota parlamentaria en el pleno ha forzado a los socios de gobierno a no oponerse a la comisión. Quiere pensar que también es fruto de la "reflexión seria". "Me interesa poco la discusión de Barbón y Queipo sobre si es 'caso Blue Solving' o 'caso Barbón'". Tomé sigue postulándose como presidenta siempre y cuando reciba apoyo de socialistas e Izquierda Unida. Los grupos se muestran cautelosos tanto sobre este extremo como sobre calendario, incluso si las comparecencias podrían ser en julio. Hay que ir paso a paso, advierten.

El presidente del Gobierno de Asturias, Adrián Barbón, ha alertado este miércoles del peligro que supone que las instituciones sean "capturadas de forma unipersonal al servicio de ese populismo que intenta legitimarse ante los ciudadanos". El dirigente socialista se ha pronunciado en esos términos en su intervención en la Junta General del Principado de Asturias con motivo del acto institucional de conmemoración del 20 aniversario de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias. Ha comentado Barbón que actualmente la democracia está "sufriendo retrocesos". "Yo siempre pongo este ejemplo cuando me toca, sobre todo, hablar con estudiantes de la calidad democrática. Es como si fuera la termita que va a caer comiendo la estructura, pero la estructura aguanta. Uno ve desde lejos y parece que la estructura está igual, que sigue siendo firme, pero cuando la toca se deshace. Ese es el riesgo actual, el riesgo que exponen y que suponen los populismo", ha argumentado Adrián Barbón.